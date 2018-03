Mervin Wyatt-Ras (AVP): “Gobierno ta ehecutando nan opstel titula “feestvierend ten onder gaan”

Parlamentario drs. Mervin Wyat-Ras durante conferencia di prensa di Partido AVP a trece padilanti cu el a tuma nota di declaracion den prensa di Minister Presidente, Sra. Evelyn Wever Croes cu pa loke ta trata refineria tin 2 plan uno ta Aruba cu Refineria y e otro ta un Aruba sin refineria.

Den mesun rosea e ta menciona cultivo di cannabis medicinal. Wyatt-Ras a keda asombra pa tende cu mesun hendenan cu a grita, protesta y entrega mocionnan pa gobierno anterior por habri CITGO, aki e ta referi na minister Glenbert Croes tambe, awe no ta worry mucho y hasta ta papia di algo otro. Wyatt-Ras ta cuestiona alabes e alternativa cu Wever-Croes ta bin cun’e esta cultivo di cannabis. Di tanto otro alternativa cu lo beneficia Aruba e ta menciona esun aki?

Por ehempel por stimula agricultura/horticultura unda cu por sostene cunukeronan local, tambe e por a menciona e uzo di energia alternativo, tambe turismo medico lo por ta un alternativa y e-commerce. Aki por stimula esnan cu ta haci ya caba negoshi na cas y hasta por regul’e pa stimula mas hende pa haci tipo di negoshinan via internet. Pero ta parce cu e mester wanta e coalicion contento cual coalicion ta pega na otro cu scotchtape y tin miedo pa e scotchtape



Wyatt-Ras ta mirando tambe cu e gobierno aki ta prefera e “weg van de minste weerstand” y bin cu medidanan. Lo subi e BBO 6%, aumento di Accijns ariba gasoline etc. Esaki lo baha e poder di compra di nos ciudadanonan y lo hisa costo di bida. Mientrastanto e minister di Finanzas Xiomara Maduro envez di enfrenta pueblo ta na Hulanda atrobe ta yora cu nan pa despues bay sigui baila manera colega Dowers a trece padilanti baila na Aruba, baila na Corsou y awor baila na Hulanda, cumpliendo cu titulo di e opstel cu MEP a skirbi: “Feestvierend ten



Ora ta den oposicion ta bisa algo pero den gobernacion ta haci diferente. Wyatt-Ras a tuma nota alavez cu hasta e minister di Asuntonan Social a bai pidi Hulanda permiso y yora si e por yuda sector social. Esaki nifica cu ta Hulanda ta dicidi pa e gobierno aki. Na unda nos autonomia a keda Wyatt-Ras ta cuestiona. Tempo cu a pasa e ley di LAFT , e minister di e tempo ey Juan David Irausquin a publica e rapport titula: “Op weg naar duurzaam houdbare overheidsfinancien” (mei 2014). E nota aki a ser trata na Parlamento den extenso. E nota aki a ser trata rond di e presupuesto di e anja ey. Wyatt-Ras no ta mira cu gobierno aki ta

haciendo intentonan serio pa por informa Parlamento y nos pueblo debidamente. Aki tin falta di transparencia. Netamente un gobierno cu tin integridad como enfoque importante no ta cumpli cu esaki paso pa bo por ta integro mester tin transparenca. Gobierno anterior na un forma transparente a trata e nota y e presupuesto y asina mes Hulanda no a tene cuenta cu esaki. Den e

caso di e gobierno aki ta parse cu no tin cu tene cuenta cu normanan di CAFT, locual gobierno anterior si a haci. Envez di fiesta e gobierno aki mester mustra seriedad y goberna nos pais.

