Mervin Wyatt -Ras (AVP): “Gobierno kier corta den cartera di pueblo”

Diahuebs dia 17 di Mei ultimo Parlamento a ricibi e ley di “kwalitie heffing” y pa diabierna, esta den menos di 24 ora, a yama un comision di central pa asina por aproba e dia cu parlamentarionan por entrega preguntanan. Esaki a pone cu Parlamentarionan por a traha riba e preguntanan den fin di siman so y asina mester a entrega esakinan dialuna pa 12’or. Parlamentario di Fraccion AVP, drs. Mervin Wyatt-Ras, ta haya cu esaki ta un muestra di un stempel parlament, esta un Parlamento di coalicion. Gobierno a tarda 6 luna pa por a manda un ley asina aki, cual ta un atraco ariba e cartera di pueblo di Aruba. E ley aki ta un embergadura pasobra no tin ningun rapport, no tin ningun investigacion haci.

Tampoco no tin ningun opinion di departamento di impuesto ni di Banco Central ni di Social

Economische Raad ariba e consecuencianan. Mirando tur e cosnan aki a pone cu Fraccion di AVP a manda un carta pa asina por haya diferente opinion. Asina aki lo mustra cu e diferente identidadnan aki cu esaki no ta posibel.

Parlamentario Wyatt-Ras ta kere cu Fraccion di AVP ta mira riba e consecuencianan cu lo bay tin ariba e pueblo di Aruba. Tur miembro di Fraccion di AVP a trece esaki padilanti esta e hende humilde, e pensionado, e alleen staande moeder, personanan incapacita y tur esunnan cu ta biba cu un salario minimo – un salario cu tin biaha ta bou di e minimo – lo kita reparatie toeslag for di tur esakinan, pensionadonan tambe lo perde esaki.

Fraccion di AVP ta anticipa cu prijsnan di comestibel lo subi, pasobra den pasado a pasa aden cu ora a hisa BBO e prijsnan a subi. Ya caba por mira cu prijsnan a cuminsa subi y e personanan cu menos placa den nan cartera, nan lo tin cu cumpra tur e productonan aki cu prijsnan mas halto. Parlamentario Wyatt- Ras ta kere cu esaki ta inaceptabel p’e pueblo, inaceptabel p’e Parlamentarionan. Na luga cu e gobierno aki a baha su gastonan, enbes di a bin cu 7 so na luga di 8, enbes di a baha su gastonan di operacion, nan a subi e gastonan cu 125 miyon. Tur dia nan ta nombra personal, “goederen en diensten”, cosnan di luho, ta cumpra autonan di ultimo modelo, ta haci biahenan. E gobierno aki ta den un luho y awor ta bay corta den cartera di pueblo. Nan a tarda 5 luna pa entrega un presupuesto y awo den 6 luna ta bin corta den pueblo. Pa Parlamentario Wyatt-Ras esaki ta algo inaceptabel.

Comments

comments