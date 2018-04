Mervin Wyatt -Ras (AVP): “Gobierno a uza “slow down’ temporario di CITGO impone medida”

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras durante conferencia di prensa di Fraccion di AVP a expresa cu ta contento di tende cu despues di un reunion entre Gerencia, Hunta di Directiva y specialistanan di RDA cu halto ehecutivonan di CITGO a presenta un plan positivo pa rehabilita e refineria. Esaki ta un bon noticia sigur despues di e anuncio di “Slowdown” na februari ultimo cu a trece trahadonan den incertidumbre.

Ta di lamenta si cu gobierno di coalicion di “scotchtape”, e “stempel coalitie” y e minister presidente no a lucha fuerte pa e refineria. Den un bijeenkomst cu minister presidente envez di mustra cu e lo busca tur forma pa tene e facilidad den operacion el a tira spada un banda y bisa hasta cu mester cuminsa pensa riba un Aruba sin refineria, igual cu e actual minister di Labor a trece padilanti den un entrevista. Esaki contrario na campaña durante cual nan a para grita na porta di CITGO pa esaki habri, sin menciona un cantidad di persona cu nan a priminti trabou. E minister presidente hasta a bay asina leu di menciona un otro pilar economico, cual ta cannabis, mientrastanto e mesun gobierno aki ta anuncia crisis social referiendo na dos angelito cu a fayece di cual un di nan a ser haya cu a dun’e marihuana. Pregunta ta ki moral e gobierno aki tin? Cual ta e norma y balornan cu e gobierno aki ta para p’e? Di un banda ta apoya Cannabis y di otro banda ta bisa cu e ta parti di un crisis social? Tin cu menciona cu na Jamaica unda cu tin tolerancia pa marihuana awor e minister presidente a anuncia un “toque de queda”. Paso cos a bay foi man cu uzo di marihuana. Na Merca banda di uzo medicinal di Cannabis ya caba ta uzando e azeta no como medicina sino ta inhala esaki pa placer. Pues gobierno mester bay busca informacion prome cu e bin hinca nos pueblo den un aventura peligroso y e ora si di berdad causa un crisis.

Hecho ta cu awe gobierno a bay yora na Hulanda tocante CITGO y cu no por hinca e ingreso di e compania aki den presupuesto pa por hustifica medida cu lo afecta nos pueblo. E hecho cu lo aumenta BBO te na 6% lo ocasiona cu productonan lo bira hopi mas caro, locual sigur lo afecta nos hendenan humilde. Pa gaña nos hendenan dor di aumenta reparatietoeslag of salario minimo lo no yuda suficiente. Di otro banda 1)gobierno ta scoge pa keda cu 8 envez di 7 minister, contrario na loke nan a priminti, 2) ta hisa cantidad di su personal cu 100 empleado, mientras a priminti di baha e cantidad y 3)a hisa su gastonan operacional, locual tambe nan a bisa cu nan lo baha. Kiermen hancho pa ministernan y smal pa nos pueblo. Esaki sigur no por y fraccion di AVP lo para fuerte contra di esaki!

