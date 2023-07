Esey ta e conclusion cu fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP) ta yega na dje despues di tuma nota e pasonan cu gobierno ta tumando. Asina parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a duna di conoce diamars mainta. Mirando cu nada a cambia den situacion cu SABA, por ehempel, ta pidi titular d Asunto di Grandinan, Minister Ursell Arends pa bin Parlamento y duna un actualisacion.

Tras e reunion cu a tuma luga den luna di mei, riba peticion di fraccion MAS y AVP, no tur asunto a keda papia of regla pa loke ta trata e cuido cu e ciudadanonan den cas di anciano tin mester. Mas aleu, Wyatt-Ras a tuma nota di un carta cu a drenta Parlamento dia 6 di juli ultimo caminda director y conseho di supervision ta pidi gobierno modifica e presupuesto supletoriopa cumpli cu e subsidio cu SABA tin mester pa opera debidamente.

Den dje SABA ta pidi pa aloca e recursonan den forma di 3.3 miyon florin pa esunnan cu a sigui curso di nivel 3 cu gobierno a bisa cu a paga, pero SABA ta nenga. E formacion di un seccion di control financiero lo costa 216 mil florin, mas 15 mil florin pa un compania externo haci auditoria y cumpli cu loke gobierno ta desea.

Mientras cu tin un lista di spera, Gabinete Wever-Croes no ta entregando e subsidio completo y esaki ta afectando e servicio cu ta duna na e clientenan. E argumento di parti di Gabinete Wever-Croes II ta cu SABA no a entrega nan cuenta anual, mientras cu e fundacion ta rechasa e ponencia aki na e punto cu a bay busca nan derecho den corte.

Fraccion di AVP a entrega pregunta pa tratamento di e presupuesto supletorio y a nota cu no tin nada aloca pa SABA. Wyatt-Ras: “Si SABA mester cumpli cu tur loke gobierno ta exigi, pasobra nan a entrega tur cuenta anual y ainda esey no ta suficiente pa gobierno, anto e ora ey gobierno mester por yuda SABA e ora pa cumpli cu esakinan.” E parlamentario a enfatisa cu ta importante pa nos grandinan haya e cuido necesario.

Durante e reunion na mei ultimo, fraccion di AVP a entrega un mocion pa percura pa e personal no perde nan trabou y cu nan ta haya e compensacion cu nan merece, a cambio cu e clientenan ta haya e cuido y trato necesario. E mocion cu a conta cu sosten di fraccion di MAS y Accion 21 no a pasa, ya cu no a haya sosten di parti di e parlamentarionan miembro di e fraccionnan di coalicion, esta MEP y RAIZ.

Mas reciente lider di AVP Mike Eman y su colega Mervin WyattRas a manda pidi minister Arends pa actualisa Parlamento di e situacion aki. “Ta trata aki di bida di hende. Bo ta wak cu e gobierno aki no ta tene cuenta cu loke ta biba den comunidad. A limita acceso na remedi cu por haya sin gasto adicional, no ta duna oido na ningun peticion di OPPA,” Wyatt-Ras a comenta na prensa.

Basa riba esaki y mas, e parlamentario ta yega na e conclusion cu Gabinete Wever-Croes II no tin un vision pa cu asunto di nos grandinan. Un ehempel di esaki tabata di crea un ministerio apart cu a separa e aspectonan di salud for di e cartera di salud publico, complicando e maneho. Ta keda para ariba cu Parlamento kier sa kico ta loke e comision di grandinan cu a keda institui a haci te awo y kico nan ta recomenda gobierno.