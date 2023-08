No ta basta cu gobierno a introduci un cuido medico di clase caminda ciudadano mester paga pa medicina, pero awor tambe ta bin cu un enseñanza di clase cu ta dificulta pa e mayor cu entrada limita por manda su yiunan scol pa haya un educacion. Esey tabata e declaracion di Parlamentario Wyatt-Ras diamars mainta na e conferencia di prensa semanal di Partido di Pueblo Arubano (AVP).

Ya caba hopi ciudadano di entrada abou of pension tin cu dicidi entre cumpra remedi of cumpra cuminda pasobra ora cu nan bay dokter, ta keda confronta cu mester paga pa cierto remedi. Esaki ta pone cu na dado momento ta esunnan cu placa so por bay dokter; esun cu placa so por paga pa remedi na Aruba. “Consecuencia ta cu e malestar cu kisas tabata chikito, ta bira mas grandi y complica cu mester uza mas medicina, cirugia y/of tratamento,” asina Wyatt-Ras a comenta.

Mescos ta sosode awo cu nos muchanan, segun e parlamentario di fraccion di AVP. Mientras cu educacion di nos hubentud ta di esencial importancia pa un comunidad por supera y involucra hubentud den su desaroyo, kico e gobierno aki ta scoge p’e? Pa no duna entidad, fundacion encarga cu enseñanza e subsidio y sosten necesario y p’esey nan mester aumenta e schoolgeld.

Wyatt-Ras a indica e aumento registra den cada nivel di educacion pa loke ta e proximo aña escolar cu ta cuminsa den algun siman. Pa MAVO schoolgeld a bira 350 florin, cu ta un aumento di 40%, pa scol basico el a subi na 275 florin, un aumento di 57% y pa kleuterschool na 250 florin, loke ta representa un 66% di aumento. Banda di esey mester paga tambe e airco geld.

“Imagina bo un mayor cu tres yiu cu ta bay cada nivel tin cu paga un suma di 1.325 florin total pa su yiunan por bay scol. Esaki ta un aumento absurdo y cu ta trece klasseonderwijs,” e parlamentario a condena bisando. Mayornan cu ta mas fuerte financieramente ta esunnan cu por manda muchanan scol. Si e mucha ta bay EPB, ta exigi pa e tin un laptop pa por sigui les; algo cu hopi mayor no por cumpra.

Wyatt-Ras ta considera cu ta gobierno mester enfrenta e situacion aki y duna e mayornan un sosten pa yega na e aparato cu mucha mester, “pasobra computer of laptop no ta un luho mas, pero un necesidad pa por sigui e desaroyo mundial caminda nos kier pa Aruba tambe bay, pa hisa e calidad di nos enseñansa; e calidad di studiante cu ta caba nan estudio.”

Y pa ora cu caba nan estudio na Aruba, e parlamentario tambe tin su preopcupacion y p’esey algun luna atras a manda un serie di pregunta na prome minister relaciona cu e red di sosten cu nos becadonan tin na Hulanda. Lamentablemente, e minister president no a tuma molester sikiera pa reconoce di a ricibi e pregunta of indica si ta bay contesta nan.