Parlamentario di fraccion di Partido di Pueblo Arubano AVP y un profesional cu ta bin di sector di trabou social, esta mr. drs. Mervin Wyatt-Ras ta kere cu Gabinete Wever-Croes II a haya mas cu suficiente oportunidad pa atende cu e situacion di personal di SABA, cual ta e institucion cu ta brinda cuido na nos grandinan.

Fuera di a tuma tur tempo pa laga haci estudio, e ministerinicialmente no kier a comparti cu Parlamento e rapportnan corespondiente. Sinembargo fraccion AVP a pone presion y a logra haya nan caminda por mira cu e conclusion ta cu mester paga e empleadonan. E ta un proceso cu a bira ora pa yega na cumplimento.

No ta aceptabel, segun Wyatt-Ras pa e mandatarionan sigui sconde y bira tras di informacion y argumento cu awo kier bin cu otro maneho pasobra e ta un cartera riba su mes. E sector ta existi pa hopi tempo caba y AVP a regula esaki na 2017 pa medio di un departamento loke a habri posibilidad di haci mas. Asina mes, Gabinete Wever-Croes II ta scoge pa ataca un entidad cu pa añanan largo a duna e servicio optimal di un refugio pa nos grandinan.

Wyatt-Ras: “Ta manera ta un guera tin cu nan. Ta un situacion cu na luga di bay dilanti, ta bay atras. Kier pasa tur tempo di mundo ta haci estudio. E gobierno aki kier studia, studia y studia en bes di ehecuta y traha efectivo pa nos comunidad.”

E parlamentario ta para firme cu nos grandinan merece miho di e gobierno aki. MEP a priminti shelo y tera; te hasta cu lo baha edad di pension. Den shete aña no a cumpli y awo tra’i otro ta haya medida riba nos hendenan mas vulnerabel y cu no por mas. “No tin curason pa e ciudadano. P’esey AVP como oposicion ta sali na vanguardia di nan derecho,” asina Wyatt-Ras a declara e siman aki demostrando cu no ta drumi riba ningun di e problemanan cu nos pais ta confronta.