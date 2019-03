Mervin Wyatt- Ras (AVP): “Falta di quorum atrobe den coalicion durante tratamento di presupuesto di DOW”

Parlamentario, drs. Mervin Wyatt-Ras ta comenta cu ora a trata presupuesto di DOW diamars dia 19 di maart atrobe e coalicion cu tin cu sostene gobierno no tabata forma quorum pa nan minister sino a depende di fraccion di AVP pa esaki y cu e reunion por a sigui.

Pesey mes fraccion di AVP no ta compronde con tin miembronan di e coalicion manera Vrolijk cu ta “wrong y strong” pa keda insisti cu nan si ta bin trabou. Wyatt-Ras ta puntra su mes con e parlamentario en cuestion por gaba y wak si otro no ta bin trabou si su coleganan mes no por completa sikiera 11 den parlamento. Dicho parlamentario ta ataca Wyatt-Ras di un biahe pa Surinam. Wyatt-Ras den su trayectoria politico a hasta yega di “host” parlamentarionan di Surinam na Aruba. Den su funcion como presidente di Parlamento el a prepara y presidi reunion cu Surinam. E tempo ey Dios sa unda Vrolijk tabata.

E ta keha di quorum na Surinam. Hasta na Aruba Wyatt-Ras continuamente ta duna quorum mientras cu Vrolijk mes y su coleganan ta drenta y sali for di sala di parlamento. No ta Wyatt-Ras ta keha sino Vrolijk continuamente ta yora over di e asunto ey. E tin cu bay check hopi bon cerca su mes y coleganan cual di nan no ta bin reunion di comisionnan paso kisas nan tin otro cos di haci of hasta por ta studia den ora cu nan ta wordo paga cu placa di pueblo.

Wyatt-Ras no ta bai Spa pa massage ni ora e tin tempo liber corda ora di trabou pero cuidou cu ta esun mes cu ta insinua cos ta haci esaki. Corda e dicho: “piensa e ladron que todos son de su misma condicion”. No paso Vrolijk no por a funciona como meneer di scol awor e mester bin tira lodo riba Wyatt-Ras. Si su coalicion ta funciona bon nan no lo a presenta ayera dos mocion similar un na Hulandes y otro na papiamento. Aki por nota cu nan no por coopera cu otro ni pa presenta un mocion, ni pa presenta na reunion ni pa tene quorum. E ora ey Vrolijk y su fraccion y su coalicion tin hopi huiswerk pa haci den nan propio klas.

