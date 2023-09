Tras e ceremonia protocolario pa cu apertura oficial di aña parlamentario nobo, miembro di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP), drs. Mervin Wyatt-Ras a comparti su reaccion na e discurso presenta door di Su Excelencia Gobernador Alfonso Boekhoudt comentando cu e no a scucha suficiente tocante e retonan cu Aruba ta confronta den sector social. Manera ta conoci, e discurso ta uno di maneho Gabinete Wever-Croes II.

E parlamentario a tuma oportunidad pa felicita tur miembro di su fraccion y otronan, como tambe esunnan independiente, ademas di e personal di parlamentario. A gradici nan pa e sosten grandi na e operacion di Parlamento y invita su coleganan pa haci un trabou cu Aruba por ta orguyoso di dje.

En berdad e discurso a menciona con e poder di compra di e ciudadano Arubiano a disminui y con e situacion economico ta mas dificil. “Esey nos ta sintie tur dia y ta bon cu el a trece dilanti, sinembargo mi ta haya toch falta pa trece dilanti kico gobierno ta bay haci pa atende cu e parti social,” asina Wyatt-Ras a comenta.

Aunke a papia tocante e parti di salubridad cu sigur ta keda un punto di atencion pa nos comunidad, no a mustra con ta bay yuda nos hendenan mas den e area social; bin cu algun alternativa. Di otro banda, loke Wyatt-Ras ta di acuerdo cu ne ta cu, como pueblo, nos mester lucha pa integracion di nos ciudadano, ademas di salvaguardia nos derecho democratico.

E ultimo aki ta netamente loke na e momentonan aki no di gaba di parti di gobierno. Y aunke Presidente di Parlamento ta haci echo di e mensahe pa uni y sali defende nos derecho, Wyatt-Ras ta kere cu e no mester keda na palabra so, pero den e practica y ehempel cu ta duna. Pa e parlamentario di AVP, ta su mas 20 aña den parlamento y ta hopi consciente di e responsabilidad aki. E ta lamenta cu Minister di Finanzas y Cultura, Xiomara Maduro no a duna acto di presencia na e ceremonia importante aki.