Durante e conferencia di prensa semanal di Partido di Pueblo Arubano (AVP), parlamentario mr. drs. Mervin Wyatt-Ras a cuminsa na extende su palabra di condolencia na famia di e hoben cu algun dia atras a tuma su bida mientras cu e tabata den un cel di warda di polis, indicando cu ta un echo hopi lamentabel tanto pa e famia, como pa e profesionalnan cu ta atende cu e caso.

Cu tur respet y sensibilidad cu esaki merece, Wyatt-Ras a considera necesario pa pone luz un rato ya cu no ta e prome caso y ta trata tambe di e derecho universal di mucha cu mester garantisa un bida sano y digno. Problema di comportacion of di salud mental mester por haya e ayudo necesario y oportuno. Na su luga, Aruba tin na mando un gobierno cu a priminti shelo y tera tras e morto di dos mucha chikito, cu a obtene 38 miyon Florin pa un Crisis Plan, pero cu no ta wak su efecto y ainda Parlamento ta wardando pa haya e rapport di evaluacion.

Wyatt-Ras: “Si e hoben no a wordo scucha na prome instante, e tin cu wordo scucha awo cu su mayornan ta indica di no ta contento, di kier haya mas informacion y ta desea pa haci un autopsia pasobra esey ta nan derecho. Haci un autopsia pa e mayornan keda trankilo. Sea kico e yiu por a haci, e momento aki ta doloroso y cu mester di e ayudo, acogida y sosten, tambe di indole psicologico. Esey tambe ta locual cu mi persona, como miembro di fraccion AVP, a base di articulo 3.17 di nos constitucion y tambe articulo 59 di Reglement van Orde a manda puntra Minister di Husticia.

E preguntanan di e mandatario y cu hopi hende na Aruba tambe kier sa ta, por ehempel, dicon un hoben, den su situacion y condicion, por a keda asina largo den un cel sin supervision, guia of algun tipo di medida di prevencion. Pa loke ta trata den futuro, con ta bay preveni esaki di sosode atrobe, ora bo ta tende cu cel no ta adecuado pa hende mas. Esaki, segun e parlamentario di AVP, ta algo preocupante cu e minister mester para keto riba dje. Maneha su presupuesto di un manera cu tin recurso disponibel pa mehora e forma di traha di cuerpo policial y tur esunnan cu ta traha den e area di husticia.

Wyatt-Ras a tuma nota, a base di e presupuesto, cu kier haci hopi mas pa husticia, pero no hopi den e cartera di asunto social. Esaki no ta refleha e situacion actual. “Ta hopi cruel pa bisa mayornan cu no por haci autopsia. E no ta na su luga pa e haci esey y mi ta kere cu mester duna e mayornan e debido cooperacion pa asina tin transparencia y haya sa kico a pasa cu nan yiu, e parlamentario a declara.

No por ta asina cu despues di 38 miyon florin pa un Social Crisis Plan, awe nos ta wak cu mas bien ta kitando trahando social for di scol; profesional capacita pa hustamente atende y por bati alarma na tempo pa brinda e ayudo necesario pa preveni problema mas grandi den futuro. AVP a introduci e trahado social a scol, ademas di leerplicht y programa den cual hoben por keda mas largo na scol realisando actividad sano. Gabinete Wever-Croes I y II en bes di mantene esaki, a cera programa y kita profesional di trabou. A corta tambe den tur e diferente cuido cu tin pa mucha cu ta poco dificil y tin mayor cu door di trabou no por dedic’e e oranan cu tin mester, ni tampoco tin facilidad pa e yiu por keda na forma responsabel y pagabel.

Parlamentario Wyatt-Ras ta urgi Minister Tjon pa contesta su preguntanan, pero tambe pa bin cu miho proteccion pa nos hobennan y ora cu nan no ta cana e caminda corecto, pa yuda nan bek den e caminda corecto y den comunidad; un comunidad den cual tur hoben tin e derecho y oportunidad, pero tambe e sosten pa asina por desaroya di forma optimal.