Diabierna mainta e parlamentario di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a indica di a manda un serie di pregunta na Prome Minister Evelyn Wever-Croes despues di a tende for di e Nationale Ombudsman di Hulanda cu a manda un carta relaciona cu e diferente obstaculo cu studiantenan di Aruba ta confronta aya.

T’asina cu durante reunion di IPKO siman pasa na Den Haag, a toca e problematica aki den un presentacion cu a haya for di e Nationale Ombudsman di e rapport publica na 2020 titula “Kopzorgen Caribisch Studenten”.

Aki ta señala varios problema manera e dificultad pa haya nan BSN number y consecuentemente no por habri cuenta di banco y haci pago. Tambe e echo cu si nan studio ta menos di tres aña, no ta bin na remarca pa cuido medico pasobra no ta considera como ingezetene.

“Mester bin cambio y ta urgi esaki. Ta inaceptabel cu ta trata nos studiantenan di e manera aki,” asina Wyatt-Ras a expresa. Tambe ta pidi atencion pa brain drain haciendo mas atractivo pa studiante regresa su isla y paga nan studio. Por ultimo tambe a papia di e salud mental manera presion, depresion cu ta afectanan prestacion academico.

E Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen a trece dilanti cu el a manda un carta pa minister president di Aruba y na e secretario di estado encarga cu asunto di reino riba diferente punto. Den dje ta propone pa bin un sorto di decanato y pa informa e studiantenan miho prome cu yega Hulanda y sa kico ta nan derecho y unda pa acudi pa yudansa. Otro punto cu a bin dilanti ta idioma, sosten huridico, etc.

E parlamentario ta cuestiona e echo cu na Aruba no sa nada di dicho carta y ta pidi Gabinete Wever-Croes bin dilanti y comparti kico ta nan punto, kico a haci of ta bay haci alrespecto. Ta importante pa sa ya cu, mientras ta yega na un solucion na Hulanda, tin por lo menos dos aña mas cu beursalendi Aruba lo confronta e dificultadnan aki.

Wyatt-Ras: “Ta importante cu nos studiantenan tin e oportunidad di studia afo, mi mes ta un. E no ta facil y p’esey ta importante pa tin un network pa ora cu tin problema, no cay den situacion cu ta pone nan bandona nan estudio. Nos mester di persona cu educacion mas eleva pa yuda nos pais.”

Parlamentario Wyatt-Ras a manda un serie di pregunta pa minister president sperando cu e no ta pusha nan pa otro minister. Frecuentemente e mandatario ta rechasa di contesta na Parlamento argumentando cu ta toca na otro minister pa haci esey.