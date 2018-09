Mervin Wyatt-Ras a vota contra e Crisis Plan Social

Despues cu durante 8 aña partido AVP a masacra e sector social awe sin ningun tiki di cuero di cara nan kier aparenta di tin e parti social na nan curason lubidando completamente con den nan gobernacion nan a hiba un maneho completamente liberal caminda e pober a bira mas pober y e rico a bira mas rico, ya cu e parti social no tabata di nan interes.

Un di e politiconan di AVP cu durante 8 aña nunca a percura pa sali na defensa di esnan menos pudiente den comunidad ta sra. Mervin Wyatt-Ras. Dilanti su nanishi su persona como un profesional den e ramo social a mira con su ministronan di AVP a laga e sector aki na werki, pero pio ainda ta cu e no a interveni na ningun momento so pa para e masacre social, alcontrario como parlamentario el a duna su aprobacion total pa su partido elitario AVP sigui masacra e sector aki. Nunca den e 8 añanan di Gabinete Eman e por a sikiera bin cu mocionnan den Parlamento y p’asina duna su gobierno e direccion corecto pa loke ta e parti social.

Aumento di Gastonan di personal

Den un intento pa tapa tur maldad cu su partido AVP a comete contra pueblo, sra. Wyatt-Ras a declara cu bao di e gobernacion actual supuestamente e gastonan di personal lo a subi cu 0.6%, pero e ta lubida atrobe completamente di bisa con su partido AVP entre 2009 pa 2017 a aumenta e gastonan di personal di gobierno for di 315 miyon florin te na 378.6 miyon florin cual ta un aumento barbaro di mas cu 20%. Pero aki tambe sra. Wyatt-Ras a bira su cara y no a mira ni tende nada.

AVP no a ehecuta plan integral 2013

Pa bagatelisa e Crisis Plan Social di Minister Glenbert Croes, awor sra. Wyatt-Ras kier pretende cu e plan social aki ta un proceso y continuacion di loke ya a ser haci caba den Gabinete Mike Eman. Pero e parlamentario aki mester tin berguensa di bisa cu na 2013 tabatin un plan integral pa hubentud titula “generation of leaders” y cu e crisisplan actual ta parcialmente implementacion di e plan integral aki. Pues figurabo, desde 2013 gobierno di AVP a traha un supuesto plan y despues di 4 aña net nada di e plan aki a ser ehecuta. Naturalmente implementacion di e plan aki no tabata di ningun interes pa e gobernantenan di AVP, ya cu aki ta placa so e plan aki lo costa y cu e gobernantenan di AVP no tin ningun beneficio financiero personal den esaki. Ta increibel cu durante 4 aña largo sra. Wyatt-Ras tabata sordo y mudo ya cu nunca el a puntra su ministronan con a para cu ehecucion di e plan aki, pero awendia si e tin e curashi pa constantemente puntra tocante ehecucion di e Crisis Plan Social di Minister Glenbert Croes y pa cual porcierto el a vota contra.

Masacre den e sector social

Hecho ta cu e unico plan social cu realmente Gabinete Eman a implementa tabata e plan di corta y elimina drasticamente den subsidio di tur e instancianan social, manera por ehempel SABA (nos grandinan), SVGA (hendenan special), FDEC (arte y musica), FMAA (adictonan), Casa Cuna, Imeldahof, Balansa Nobo etc. E gobierno cu sra. Wyatt-Ras a sostene ciegamente a masacra tur e fundacionnan social aki caminda den un forma criminal y di burdugo nan a percura pa corta den e alimentacion y airco di nos grandinan den casnan di anciano, a corta den ayudo di transporte y higiena dental na nos muchanan special, a benta e adictonan ambulante riba caya door di cera e shelter, a perhudica nos huerfanonan etc. Unda sra. Wyatt-Ras como profesional den e ramo social y alavez como parlamentario tabata durante 8 aña pa para e masacre cometi pa su partido AVP?

Alavez den e plan social di Gabinete Eman cu sra. Wyatt-Ras ta papia di dje, nan no a percura pa construi viviendanan social durante 8 aña largo, pero nan a corda solamente pa construi un supuesto Smart Community, caminda e prijs di huur di e viviendanan aki ta 2000 florin pa luna. Awor esnan di menos recurso den comunidad por paga e huur di 2000 florin pa luna aki, sra. Wyatt-Ras?

Finalmente partido MEP ta sugeri sra. Wyatt-Ras pa recapacita, bin para banda di e gobierno actual y bin cu sugerencianan positivo yudando e sector social cu a ser lubida durante 8 aña largo.

