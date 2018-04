Mervin Ras (AVP): “Parlamentarionan pro gobierno a vota contra CITGO”

Diaranzon den reunion publico di Parlamento a trata Landsverordening Instelling Ministeries (LIM). Esaki despues di 5 luna cu e ministernan di coalicion a asumi nan encargo. E reunion a bai raro. Varios Parlamentario den coalicion envez di cuestiona nan minister, nan a focus ariba ex-gobernantenan. Tabata parse cu e ex-gobernantenan ainda tin e funcion di gobernante.

Drs. Mervin Wyatt-Ras ta haya cu gobierno no a contesta preguntanan di dje y su fraccion haci por escrito manera cu mester ta. Argumentonan ta haci falta pa hustifica cierto decision encuanto carteranan. Ta pa es motibo ey e parlamentario a haci e preguntanan atrobe durante e reunion. Pero un biaha mas a resulta cu e contestanan no tabata manera cu mester ta. Wyatt-Ras ta di opinion cu si como gobernante bo tin integridad y transparencia como puntonan esencial den bo plan di gobernacion, bo mester duna informacion na un forma habri y splica cu argumentonan contundente. Tin cu cuminsa cu bo mes. Wyatt-Ras y su fraccion a cuestiona e hecho cu apesar di e promesa di coalicion na pueblo den campaña cu nan ta bai drecha finanzas publico di Aruba cu 7 minister awe ta presenta cu 8 minister y ariba dje ta anuncia medidanan: “crisisheffing”. E medidanan tambe ta loke net nan a priminti di no haci den gobernacion. Ta fresco den nos memoria con lider di MEP a grita lo drecha finanzas publico sin tuma medida. E conclusion ta mas cu obvio. Campanja pa coalicion ta un, gobernacion ta diferente. Aki tur cu a deposita confianza den e politiconan aki a haya sorpresa di nan bida. Fraccion di AVP a entrega un mocion pa por baha e cantidad di minister y pa evita medida. Sinembargo niiun di e parlamentarionan di coalicion a para banda di pueblo y tur a vota contra.

Fraccion di AVP a cuestiona alavez e forma con e gobierno den coalicion ta anda cu CITGO. Envez cu promer minister a combersa cu dirigentenan di CITGO Mericano y Venezolano a skohe pa no tuma accion despues di e anuncio di “slowdown”. E hecho cu mas di 300 trahador lo perde trabou y lo no por pone pan ariba mesa di nan famia probablemente no ta molestia e promer minister y su gabinete pa busca solucion. Ya caba esnan cu tabata grita na porta di Refineria ora nan tabata den oposicion a lubida esaki y awor ta trese padilanti cu mester cuminsa pensa ariba un Aruba sin refineria y den mesun rosea ta menciona cultivo di cannabis.

Fraccion di AVP a entrega un mocion pa por mantene CITGO habri dor di cumpli cu acuerdonan y agilisa rehabilitacion di e refineria y sorpresivamente tur e parlamentarionan di coalicion a bai contra. Hasta e parlamentarionan cu ta gaba cu nan ta sali na vanguardia di desaroyo di San Nicolaas a bai contra di e mocion. Igualmentenan no a sostene un mocion. E amienda aribae ley cu a ser presenta dor di fraccion di AVP pa trece e cartera di energia bou di e minister di Asuntonan Social y Labor tampoco no a ser sosteni. Aki ta cla cu e coalicion a laga minister Glenbert Croes cai manera un patia. E argumentonan a mustra cu obviamente e coalicion no ta confia e ministernan Croes ni Romero. Mas tristo ta cu esaki a bin di coleganan di nan mesun partido.

