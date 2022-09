Santa Rosa diaranson mainta durante un conferencia a informa cu despues di 2 aña cu no tabatin mercado Santa Rosa debi na e pandemia awor ta cla pa sali bek. Ta bay haci esaki parti patras no e custumber dilanti den e edificio of e parkeerplaats. Lo hacie unda ta mas parti fresco unda eynan lo organisa e mercado Santa Rosa, un 40 participacion cu lo t’ey diadomingo awor y ta un prijs cu ta pa tur cartera for di 8or di mainta te cu 1or merdia.

Ta bay tin cuminda criyoyo, pisca, carni fresco, fruta, berdura y cosnan dushi di custumber. E personanan cu ta conoci pa traha cu productonan di e.o aloe, jam cu of sin sucu tambe lo ta presente durante e mercado. 25 florin pa e participacion pa esnan cu kier participa den e mercado di Santa Rosa y hopi a inscribi pa participa.