Internacional: Riba diamars e US treasury department a anuncia sancionan contra di Presidente Vladimir Putin su supuesto pareha nobo como parti di un serie di medida contra di Russia su elite nan den e administrasion di Biden su intento mas recien pa castiga e Kremlin pa su guera andando cu Ucrania.

Alina Maratovna Kabaeva, kende ta sospecha di tin un vincula amoroso cu Putin a keda sanctiona pa ta of tawata un lider, oficial, alto funcionario ejecutivo of miembro di di e hunta di director di e gobierno di e Federacion Rusiano segun un comunicado di US Treasury Department.

E declaracion ta describe e dama di 39 aña Kabaeva di tin relacion hopi serca cu Putin e ta un ex miembro di Duma cual ta e Asamblea Federal di Rusia y awor ta e cabes di National Media Group cual ta un imperio pro Kremlin den television, radio y print organizations.

Na april The Wall Street Journal a raporta cu sancionnan contra Kabaeva tawata bou di consideracion door di Merca pero a dicidi pa no hasi esaki door di preocupacion cu un movecion asina aki por causa tension nan bay hopi mas halto di loke nan ta caba mirando conserca señora Kabaeva ta di Putin pero di parti di Union Europeo y Reino Uni si señora Kabaeva no a logra scapa e tempo ey paso nan si sanciona su persona.

Apart di Kabaeva US Treasury Department a anuncia sancion nan conta un cantidad di oligarca mas, un compania grandi di production di hero y dos di su subsidarionan y tambe un instituto financier cu ta acusa di core un operacion pa scapa sancion nan y su director general.

Separa di esey secretario di estado di Merca sr. Antony Blinken a anuncia mas sancion contra di 3 oligarca, un compania estatal Rusiano cu ta bou di supervision di ministerio di transporte di Rusia 4 individou y un entidad operando ilegitimamente den teritorio Ucraino en colaboracion cu Rusia y 24 entidad relaciona cu defensa y tecnologia Rusiano alaves Merca ta imponiendo restriccion di visa riba 893 Oficial di e Federacion Rusiano y 31 oficial stranhero gubernamental kende a actua pa sostene Rusia su supuesto anexion di e teritorio Ucraino di Crimea y a base di esey a menasa of viola soberania di Ucrania Blinken a bisa.

Mayoria di e designationnan anuncia pa Merca ta contra oligarca kende a keda sanciona den pasado pa Merca su aliado nan manera Reino Uni, Australia, Canada y Union Europeo esaki nan ta bini awor cu e guera na Ucrania ta dentrando su di seis luna.