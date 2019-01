Merca ta sanciona Pdvsa y ta vries 7000 miyon Dollar di nan

Merca a sanciona e compania estatal Petroleos de Venezuela (Pdvsa) den proceso di presión contra Nicolas Maduro, cual e no ta reconoce como mandatario legitimo, asina Steven Mnuchin, secretario di Tesoro, den un conferencia di prensa na White House. Mnuchin a misa cu e sancionan lo stroba Maduro di desvía recursonan di e pais, cu ta yoga for di e crisis, te cu e control di Caracas por wordo transferi pa e Gobierno interino di Juan Gauido. E sancionan contra Pdvsa ta wordo compaña pa “vriesmento” di 7 mil miyon Dollar di e compania estatal Venezolano. Sinembargo, Mnuchin a bisa cu e filial di Pdvsa na Merca, Citgo lo sigui su operacionnan semper y cuando su ganashi wordo deposito riba un cuenta blokia na Merca. Washington “ta responsabiliza esnan responsabel pa e tragico caida di Venezuela”, asina Mnuchin a declara na White House. Presidente Donald Tromp siman pasa a reconoce Juan Guaido loke a provoca un enfrentamento cu Maduro. “Nos ta pidi nos aliadonan y socionan pa nan uni na Merca pa reconoce presidente interino Guaido y evita cu Maduro lo por pone su man riba fondonan di e compania”, asina Mnuchin a declara. E ultimo sancionnan contra Pdvsa, cu a bira un “vehiculo pa corupcion lo juda pa evita cu Maduro desvia fondonan di Venezuela y conserva esakinan pa e pueblo Venezolano”, Mnuchin a bisa. “E caminda pa e alivio di sancionnan contra Pdvsa ta atravez di e transferencia di control di e pais pa e presidente interino of un gobierno nobo eligi democraticamente”, Mnuchin a bisa. Merca lo emiti licensia temporal pa garantiza cu e refineria di Merca, esun di Caribe y Europa cu ta depende di e crudo Venezolano por sigui compra petroleo for di Pdvs, pero a bisa cu hopi di nan a tuma medidanan pa haya otro fuentenan.

