Merca ta restringi visa na miembronan di Corte Penal Internacional

WASHINGTON, Merca- Diabierna Merca a anuncia su prome sancionnan contra di e Corte Penal Internacional (CPI), nengando visa na cualkier persona involucra den e investigacion di e tropanan Mericano na Afghanistan of otro paisnan.

“Awe (…) mi ta anunciando un politica di restriccion di visa na tur esunnan directamente responsabel di cualkier investigacion di personal Mericano”, e secretario di estado, Mike Pompeo a bisa den un conferencia di prensa.

Pompeo a agrega cu Washington ta prepara pa duna pasonan adicional, incuyendo e aplicación di sancionnan economico, si e corte sigui cu cualkier investigacion cu afecta e personal Mericano of aliado.

Secretario di Estado a sigura cu nan a emiti e prome prohibicion di visanan, sin revela e cantidad ni tampoco e destinatarionan.

E fiscal di CPI, Fatou Bensouda na november 2017 a anuncia cu tin intencion di cuminsa cu’n investigacion formal riba supuesto crimennan di guera cometi na Afghanistan, incluso ariba ehercito Mericano.

Pompeo diabierna a bisa cu e restriccionnan nobo aki di visa lo inclui “personanan cu ta tuma of a tuma medidanan pa pidi of promove un investigacion asina”.

“CPI ta atacando e estado di derecho Mericano”, el a splica na reporteronan. “No ta mucho laat pa e corte cambia su curso y nos ta urgi nan pa haci esaki di biaha”, el a sigui.

“E restriccion di visa por wordo uza pa persuadi CPI di persigui e personal di e aliadonan, incluyendo e Israelinan”, e secretario di Estado a bisa.

Gobierno di Donald Trump a energicamente a cuestiona CPI, un organismo encarga di husga crimennan di guera y di lesa humanidad, di cual Merca no ta miembro.

CPI y varios gruponan di derechonan humano a reacciona rapidamente na e declaracionnan di Pompeo.

“CPI, como tribunal di husticia, lo sigui cu su trabao independiente, dicidido, den concordancia cu su mandato y cu e principio general di estado di derecho”, e corte a sigura.

Comments

comments