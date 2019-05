Merca ta prohibi tur vuelo pa y for di Venezuela di inmediato

WASHINGTON, D.C., Merca- E Departamento di Transporte di Merca, a informa di e suspension di tur su vuelonan pa y for di Venezuela, debi na e crisis cu e pais Caribeño ta pasando aden. Departamento di Transporte a cita reportenan di disturbio y violencia rond di aeropuerto den e pais Suramericano.

Den un carta na Departamento di Transporte, solicitando e medida, Departamento di Siguridad Interior a bisa cu “e condicionnan na Venezuela ta menasa e siguridad di e pasaheronan, avion y e tripulacion cu ta biaha pa of desde e pais aki”.

Departamento di Siguridad Nacional (DHS) ta sostene cu debi na e factornan aki cu ta afecta e pais, ta rekeri un suspension inmediato di tur e vuelonan comercial di pasahero y di carga entre Merca y Venezuela.

Ministerio di Informacion di Venezuela no a responde di biaha ariba e peticion pa comentario.

Hopi ta e liñanan aereo internacional cu ta stop di bula pa Venezuela debi na preocupacionnan di siguridad y disputa pa e placa cu e gobierno local debe nan. American Airlines Group Inc na maart a informa di cu e ta stop pa tempo indefini su vuelonan pa Venezuela.

Merca ta considera cu na Venezuela tin “condicionnan” cu ta menasa e siguridad di e biahero, avion y e tripulacionnan.

Gobierno di presidente Donald Trump a amplia siman pasa ariba e alcance di su sancionnan riba Venezuela na e sectornan di servicio di defensa y siguridad pa aumenta e presion riba presidente Nicolas Maduro. E medidanan ta un parti di e campaña di Washington mientras cu e ta aumenta su apoyo na e lider di oposicion Juan Guaido.

