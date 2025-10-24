Internacional: Presidente Donald Trump ta considerando plannan pa ataca instalacion di cocaina y rutanan di trafico di droga denter di Venezuela, aunke e no a tuma un decision ainda si e ta sigui, tres oficial Mericano a informa.

E mandatario tampoco no a descarta tuma un acercamento diplomatico cu Venezuela pa frena e fluho di droga pa Merca, dos funcionario a bisa, hasta despues cu e administracion a corta combersacionnan activo cu presidente Venezolano Nicolas Maduro den e ultimo simannan. Venezuela no ta conoci pa ta un fuente principal di cocaina, pero e administracion di Trump a bin ta trata agresivamente pa vincula Maduro na traficacion di droga.

E señalnan externo riba diabierna a mustra riba un potencial escalacion militar grandi, cu Secretario di Defensa Pete Hegseth a duna ordo na e Gerald R. Ford Carrier Strike Group, esun di Marina mas avansa y considera e barco di guera mas grandi cu a yega di wordo contrui na mundo, pa move pa e region di Caribe memey di un situacion tenso di forsanan mericano eynan.

Tambe Trump a autorisa CIA pa realisa operacionnan secreto na Venezuela.

Pero oficialnan di administracion di Trump ainda ta bisa cu algun trafico di droga ta pasa dor di Venezuela y ta señala cu Maduro a keda acusa na 2020 riba acusacionnan federal di narcoterorismo y conspiracion pa importa cocaina.