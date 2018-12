Merca ta cuminsa accion pa retira su trupa for di Siria

Internacional Washington- White house: Merca a defende Siria conhuntamente cu e Partido Democratico di e pais contra e terorista nan di IS. Presidente di Merca Donald Trump ta di opinion cu IS a caba y cu no tin otro motibo pa trupa Mericano keda Siria. Mas cu 2000 solda lo regresa nan pais. E trupa Mericano no tawata na altura cu nan mester retira lo mas pronto posibel y segun nan ainda e lucha no a caba. Otro pais nan ta haya cu Trump ta actua mucho lihe tumando e decision aki ya cu Siria no ta for di peliger ainda. Merca ta laga sa cu si den futuro mester interveni atrobe nan lo haci esaki.

