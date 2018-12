Merca ta bisa ayo na ex presidente George H. W. Bush

WASHINGTON, D.C., Merca – Washington ta preparando pa duna e ultimo ayo na e fayecido ex presidente George H.W. Bush, cu’n entiero cu lo reuni lidernan mundial, personana cu cargonan halto y un homber di Maine cu tabata haci reparacionnan den su cas di zomer.

E ceremonia diaranson den e catedral nacional di Washington, unda cu entieronan di estado ta wordo teni, ta cera e tres dianan di homenahe di parti di mandatario y ciudadanonan na e presidente Republicano cu a supervisa e transicion posterior di e Guera Frieu y a lidera un Guera di Golfo exitoso prome cu el a perde su reeleccion den un cambio generacional na fabor di e democrata Bill Clinton na 1992.

E cuater ex presidentenan ta na e entierro, incluyendo George W. Bush, cu lo ofrece un eulogia riba e vida di su tata, como tambe Donald Trump, cu no ta riba programa pa hiba palabra. Riba e lista di invitadoann tin un rey (Jordania), un reina (Jordania), dos prins (Gran Britania y Bahrein), e canciyer Aleman y e presidente di Polonia, ademas di representantenan di mas di un docena di pais.

Tambe Mike Lovejoy lo ta presente, un electricista y obrero di Kennebunkport cu a traha den e residencia di verano di Bush na Maine, desde 1990 y cu a bisa di a keda sorprendi ora el a ricibi e invitacion.

Papa Fransisco a manda condolencia na famia Bush. Secretario di estado Vaticano Pietro Parolin a expresa den un telegram na e presidente di e Conferencia Mericano di Obisponan Catolico, cardenal Daniel DiNardo: “Nos ta encomenda e alma di presidente Bush e amor misericordioso di Dios Todopoderoso, Su Santidad invoca pa esun cu ta yora su partida di bendicion divino di fortalesa y paz”.

Diamars, soldaat, personanan den rolstoel y filanan largo di Mericano a pasa door di e silencioso Rotonde di Capitolio pa wak e caha di morto y recorda e ex presidente, cu su legado ta inclui un participacion den e di Dos Guera Mundial y un ley historicocu a duna derecho. Ex Senador Bob Dole, compañero di guera, den paz y den e lucha politico, a lanta di su rolstoel pa saluda su amigo y rival. Sully, e cacho di servicio di Bush tambe tabata presente.

Despues di e entiero, e restonan mortal di Bush lo bay bek Houston, unda e lo permanece den e misa Episcopal di St. Martin, prome cu su entiero diahuebs den e parcela familar riba e tereno di su biblioteca presidencial di e Universidad A&M di Texas na College Station. Su luga di descanso final lo ta banda di Barbara Bush, con kende e tabata casa durante 73 aña te na e fayecimento di Barbara na april ultimo y di Robin Bush, e yiu muhe di e pareha cu a fayece di leukemia cu su 3 aña di edad, na 1950.

Trump a duna ordo pa e ceramento temporal di gobierno federal diaranson door di luto nacional. Banderanan di e edificionan publico lo bula half stok durante 30 dia.

