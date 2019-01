Merca lo por pone beslag ariba exportacionnan di petroleo Venezolano

WASHINGTON, Merca- E Conseho di Siguridad Nacional di White House lo a informa algun refinaderia di Merca cu nan ta considerando di impone sancion na e exportacionnan di crudo Venezolano, segun S&P Global Patts a informa, citando fuentenan specialisa den e materia.

Merca a impone varios sancion y blokeonan riba Venezuela, manera e prohibicion di negociacion di e debe y bondnan emiti pe gobierno Venezolano y e compania estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), riba e sector di oro di e pais y na varios funcionarionan gubernamental, incluyendo presidente Nicolas Maduro. Sin embargo, te cu awo, no a mishi cu e tema di exportacionnan petrolero.

Segun Joe McMonigle, analista di Hedgeye Risk Management, cita pa e portal specialista den mercado di energia y materia prima, actualmente tin presion mucho mas grandi ariba White House, di parti di funcionarionan manera e secretario di Estado, Mike Pompeo of e consehero di Siguridad Nacional, John Bolton.

“E halconnan ta na cargo awor y nan kier bira mas duro cu Venezuela. Si nan ta bay haci algo, nan lo bay pa lo mas dificil di biaha”, según e specialista, refiriendo na e mas di mei miyon di bari importa diariamento door di Merca.

Según datonan obteni pa S&P Global Platts, for di Merca e importacionnan di crudo Venezolano ta halto ainda. Na october 2018 a adkiri un promedio di 505.870 bari pa dia (b/d) y na september mas o menos 629.480; un number casi similar na loke a wordo cumpra den e lunanan anterior. E principal refinerianan na e pais Suramericano den territorio Mericano ta Citgo, Chevron, PBF Energy y Valero.

Di otro banda, un analista anonimo a bisa S&P Global Patts cu e resistencia na impone e sancionann ariba e pais Suramericano ta presuntamente pasobra cu gobierno Mericano no kier wordo culpa si “e crisis humanitario bira pio” na Venezuela y na mes momento, no ta debilita e gobierno di Maduro.

Pa esaki, e ta considera cu probablemente tin mas sancionnan contra di companianan di servicionan petrolero na Venezuela, y otro personanan conecta cu e sector energetico di Venezuela, prome cu bay over na e exportacionann di crudo.

Na februari 2018 president Maduro a bisa cu’n embargo contra di Venezuela lo ta un medida “ilegal” y “inconveniente pa Merca”.

Den e oportunidad aki, el a señala cu, ademas, e lo ta un di e “foutnan mas grandi den e politica internacional di Donald Trump”. El a menciona cu den caso cu Merca haci esaki toch, Venezuela lo “tuma medidanan extra” y lo “responde” door di ubica su petroleo ariba otro mercadonan.

Produccion abao

Según e Administracion di Informacion di Energia di Merca (EIA ) Venezuela na december ultimo a produci 1,25 miyon bari pa dia, compara cu 1,28 miyon na november.

“EIA ta en espera di cu e produccion di Venezuela sigui baha durante e periodo di pronostico, aunke na un tasa general di declive mas poco poco, mientras cu e situacion financiero di PDVSA ta sigui di ta den condicionnan extremadamente precario”, según Erik Kreil, lider internacional di analisis di energia di EIA.

Según Kreil, pa mei mei di 2019, e produccion petrolero lo ta bou di e miyon di bari diario y lo cay na 700 mil bari diario na 2020.

