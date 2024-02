E empresa Mericano Albedo Space tin pens di manda na principio di 2025 un satelite cu un camara capaz di mira cu detaye hende fo’i spacio, The New York Times a informa.



Si manda esaki cu exito, e stelite nobo lo ta capaz di distingui y saca potret obheto riba tera di mas of menos 10 centimeter di tamaño, mientras cu e satelitenan civil mas potente di actualidad por distingui obheto te cu 30 centimeter. Den futuro e empresa tin premira pa lansa un flota di 24 satelite.

Di acuerdo cu e publicacion, e satelite di Albedo Space no lo dispone di “software” di reconocemento facial, pero no tamenciona si lo abstene di saca potret di hende of si lo proteha nan intimidad.

Contract cu gobierno

No obstante, e empresa ya a firma un contract di 1,25 miyon dollar cu e Forsanan Aereo di merca na 2022 pa test si e ekiponan di e empresa ta cumpli cu un escala di clasificacion standard cu ta midi e interpretabilidad di e imagennan aki.

Na 2023, e empresa a obtene otro contract di 1,25 miyon dollar cu e Centro Nacional di Inteligencia Aereo y Espacial, cu ta evalua e menasanan exterior. Na final di aña pasa, tambe nan a firma un contract pa nan tecnologia wordo evalua p’e Oficina Nacional di Reconocemento, cu ta maneha e satelitenan di reconocemento di e nacion.

“Un paso mas na un mundo caminda cu e “Big Brother” lo ta observando”

E expertonan a expresa nan preocupacion p’e siguridad di e datonan personal y e violacion di e intimidad di e ciudadanonan. “Ta trata di un camara gigante den shelo cu cualkier gobierno por uza den cualkier momento sn nos conocemento,” Jennifer Lynch, consehero genral di Electronic Frontier Foundation, a declara na The New York Times.

“Nos ta acera un paso mas na un mundo caminda cu e “Big Brother” ta observando,” Jonathan C. McDowell, astrofisico di Harvard, a señala.

Mientrastanto, e expertonan huridico a señala cu e satelitenan ta regula p’e leynan federal, estatal y local cu ta haci nan obheto di demanda pa entrada hudicial y violacion di intimidad. E zonanan di exclusion aereo no solamente ta inclui aeropuerto, base militar y evento deportivo, sino tambe particular.

Kico e compania ta bisa

N’e preocupacion aki, Topher Haddad, director di Albedo Space, a afirma cu “tin di pisa e beneficionan real,” vooral ora cu ta trata di lucha contra catastrofe y salba bida.

Di su parti, e website di Albedo ta bisa cu su imagennan por yuda e gobiernonan na “vigila e puntonan conflictivo, elimina incertidumbre y mobilisa cu rapidez.” E empresa, unabes cu el a acumula su balornan fundamental, ta sigura cu e ta sostene “periodismo di investigacion basa riba dato,” entre otro actividad cu ta “garantisa pa ns mehora e mundo cu nos ta biba aden.”