Merca cu cambio temporario di maneho pa studiantenan no-inmigrante

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) a tuma nota di e cambio di maneho relaciona cu e “Student and Exchange Visitor Program” (SEVP) di Merca anuncia pa “US Immigration and Customs Enforcement” dia 6 di juli ultimo.

Modificacion di e excepcionnan temporario di e “Student and Exchange Visitor Program” basicamente ta encera cu studiantenan no-inmigrante cu un “student visa” lo mester bandona merca si nan universidad of scol ta opera cu un modelo “online-only” durante e “fall semester” 2020. Pues pa e temporada di september 2020 pa december 2020.

E medida aki ta wordo tuma pa motibo di e pandemia di COVID-19.

Excepcionnan temporario

E excepcionnan temporario pa e “fall semester” 2020 ta:

1. Un studiante no-inmigrante F-1 y M-1 cu ta atendiendo un scol caminda lesnan ta 100% online no ta permiti pa keda Merca. Merca lo no otorga Visa na ningun studiante cu ta bayendo un scol caminda lesnan ta 100% online. U.S. Customs and Border Protection lo no permiti e studiante aki drenta Merca. Studiantenan cu actualmente ta na Merca y cu ta bayendo un scol caminda lesnan ta 100% online mester sali for di Merca, of nan mester cambia pa un scol cu no ta 100% online. Studiantenan cu no cumpli cu e regla aki por haya nan mes den problema cu inmigracion y por wordo deporta.

2. Un studiante no-inmigrante F-1 cu ta bayendo un scol cu ta opera normal, caminda studiantenan ta atende les den klas en persona, ta cay bou e reglanan federal existente, dus pa nan nada no ta cambia. Studiantenan eligibel cu un F-1 Visa por tuma un maximo di un klas of 3 “credit hours” online. Pues si e studiante tin un les pa e “fall semester” en persona y e restonan online, e ta keda cu su Visa y/of por haya un Visa.

3. Un studiante no-inmigrante F-1 atendiendo un scol cu un modelo “hybrid”, cual ta un mescla di online y lesnan en persona, por tuma mas di un klas of 3 “credit hours” online. E scol aki mester certifica su mes na SEVP pa medio di e I-20 form, “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status”, certificando cu e programa no ta 100% online y cu e studiante ta tumando por lo menos un klas normal en persona. E reglanan aki no ta valido pa e studiante cu ta tumando un “English Language Program” of pa e studiante M-1 cu ta haciendo un carera vocacional cu no ta permiti pa su lesnan ta online.

Por ultimo, si na caminda un studiante cambia di vak of estudio, pa cual motibo e ta keda cu solamente lesnan online, e lo mester bandona Merca.

Consecuencia pa studiante di Aruba

E maneho aki ta afecta studiantenan di Aruba tambe. Studiantenan di Aruba cu ya caba ta biba na Merca y esnan cu tin intencion di bay biba y studia na Merca proximamente, mester tene bon cuenta cu e cambio aki.

E anuncio aki a bin na momento cu e universidadnan y otro institutonan di educacion na Merca ainda ta delibera si nan mester duna les den forma personal of online. Ta sugeri cada studiante pa verifica esaki cu su scol.

Arubalening

E cambio di maneho di Merca ta conduci na un cambio di condicion (di pago) pa studiantenan cu a aplica pa un Arubalening pa studia na Merca entrante augustus 2020 y cu obligatoriamente mester sigui les 100% online durante e “fall semester” 2020.

E studiante aki, cu temporalmente mester sigui les 100% online, lo mester haci esaki na Aruba ya cu temporalmente e no lo ta permiti pa biba na Merca. Consecuentemente e studiante aki no ta bin na remarca pa un “startpakket”. Na su luga, e studiante aki ta bin na remarca pa un “termijnuitbetaling” cu e siguiente condicionnan:

1. E studiante ta rekeri pa haci entrega di un documento oficial di e scol of universidad cu specificacion di e cuenta total pa henter e semester (invoice tuition fee). Entrega di e documento aki mester bay via e Arubalening Portal via e link pa “Wijzigingen”. Unabes aproba e studiante por ricibi e “werkelijke kosten” te cu un maximo di Afl 15.375,-.

2. Mester ta trata di un “voltijdse opleiding” cu un minimo di cuater (4) vak, ekivalente di 12

credit hours (3 credit hours pa cada vak).

3. E studiante mester haal minimo 9 credits cu ta 75% di e semester pa su studievoortgang

wordo considera acceptabel.

Ta importante pa remarca cu un studiante di prome aña lo por ricibi e “startpakket” ainda na momento cu e muda y bay biba na Merca.

Studiantenan cu tin pregunta por tuma contacto cu DEA seccion Studiefaciliteiten via telefon 5283400, via email arubalening@ea.aw of por pasa personalmente na balie na e John F. Kennedy Education Center na Stadionweg 37.

Pa informacion relaciona cu Arubalening tambe por acudi tambe na nos website www.ea.aw y por sigui nos via social media pages di facebook y instagram @EducationAruba.

