Un parti di Francis Scott Key, un brug importante cu ta crusa e waf di Baltimore (Maryland, Merca), a cay den otro cerca di 1’or y mey di marduga (ora local) di diamars, despues cu un barco di container a dal contra dje, varios medio a informa, citando Coast Guard y e Departamento di Bombero local.



E servicionan di emergencia a respond’e n’e accidente actualmente. E embarcacion envolvi a cende na candela despues di a dal contra e brug. E momento di e incidente y e collapse di e structura a wordo capta riba video.Estado di emergenciaAlgun persona a cay na awa como consecuencia di e accidente di e cargero cu e brug, como tambe varios vehiculo, hefe di e Departamento di Bombero di Baltimore, James Wallace, a comunica durante un rueda di prensa. “Nos ta kere cu n’e momento aki nos por ta buscando mas di shete persona,” el a precisa, ora cu el a indica cu e cifra aki por cambia ya cu ta trata di un “incidente hopi grandi.” Anteriormente CNN a informa cu e ekiponan di rescate ta sigui busca por lo menos 20 persona cu a cay na awa.Tambe, Wallace a comunica cu e rescatistanan a salba dos persona di awa. Un di nan a resulta ileso y e di dos ta den un “estado hopi grave”, pa cual e mester a wordo hiba hospital. El a añadi cu te asina leu autoridad ta “den e fase activo di buskeda y rescate” di otro posibel victima afecta p’e collapse di e brug.

Di su parti, polis a indica cu e colision di e barco contra e brug no tabata intencional. “No tabatin absolutamente ningun indicacion cu tin terorismo, di cual esaki lo a wordo haci a proposito,” hefe di polis di Baltimore, Richard Worley, a sostene.

Anteriormente, for di e Departamento di Bombero di Baltimore nan a comunica cu na momento di e colision, riba e brug tabatin trahado di construccion bashando concret. Tambe, for di e Departamento di Bombero di Baltimore a indica cu no tabata cla cuanto vehiculo lo tabatin riba dje, pero “sigur tabatin un truck grandi di carga” riba dje. Tambe, el a detaya cu tabatin hopi combustibel diesel den awa rond di e cargero.

Gobernador di Maryland, Wes Moore, a declara estado di emergencia despues di e collapse di e brug. “Nos ta gradici e homber y e muhenan balente cu ta efectuando esfuerso pa rescata esunnan afecta y nos ta resa p’e siguridad di tur,” segun e comunicado di e gobernador.

Autoridad di Transporte di Maryla nd a bisa cu tur e lanennan tabata cera den ambos direccion riba e interstate 695 pa un incidente riba “Key Bridge” y despues el a publica cu e trafico ta wordo desvia pa I-95 y I-895.

Alcalde di Baltimore, Brandon M. Scott, a comunica a traves di su cuenta di X cu e ta na altura di e suceso y lo tabata dirigiendo n’e luga. Ademas el a afirma cu el a tuma contacto cu e hefenan di e servicionan di emergencia local, agregando cu e rescatistanan ta trahando n’e zona y “ta realisando esfuerso” pa lidia cu e situacion.

E bapor Dali tabata dirigi a traves di Baltimore pa Colombo (Sri Lanka), segun e datonan di Marine Traffic y Vessel Finder. Dicho cargero tabata biaha bao di e bandera di Singapore.

E Brug Francis Scott Key, di cuater lane, tabata extende pa 2,6 kilometer riba riu Patapsco. E tabata sirbi como e cruce mas externo di e waf di Baltimore y un link esencial di e Interstate I-695 of Baltimore Beltway. El a wordo inaugura na maart 1977.

Riba esaki, e analista internacional Iñaki Gil di Saint Vincent ta opina cu e splicacion fundamental di e accidente aki ta cu ya pa hopi tempo cu na Merca ta desaroyando “e maneho di no inverti of inverti hopi poco placa den mantencion di e infrastructuranan di viario, di transporte,” manera esunnan portuario, aereo y otro.