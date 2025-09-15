Internacional: Ehercitonan mericano a mata tres persona den un otro atake riba boto den awanan internacional banda di zuid America cu ta den area di Caribe cu supuestamente tabata transporta narcotica ilegal cu a sali foi Venezuela, asina presidente Donal Trump a anuncia riba Truth social dialuna.

“Awe mainta, riba mi instruccion, e Forsanan Militar di Merca a conduci un SEGUNDO Atake contra di cartelnan di droga y narco-terorista positivamente identifica, extraordinariamente violento den e area di responsabilidad di e Mando Zuid. E atake a tuma luga mientras cu e narco-terorista Venezolano confirma aki tabata narco-terorista Venezolano cu a transporta ilegalnan internacional den awa ARMA MORTAL CU TA VENENA AMERIKANONAN!) ta bay Merka,” Trump a afirma.

“E kartelnan di droga sumamente violento aki TA UN MENASA pa Siguridad Nacional di Merca, Politica Exterior y Interesnan vital di Merca,” el a agrega. “E atake a resulta den morto di tres terorista masculino.