Operacion den Caribe y awanan internacional ta sigui di parti Merca bou ordo di Donald Trump. Presidente Donald Trump diabierna a anuncia otro atake militar letal contra un boto sospechoso di traficacion di droga cu ta afilia na un organisacion terorisa designa.
Esaki a sosode zuid den Caribe, a mata tres homber narco-terorista abordo. Riba mi ordo, Trump a bisa cu secretario di guera a ordena un atake letal contra di e boto carga cu posibel droga. Inteligencia a confirma cu e boto tabata trafica narcoticanan ilisito y tabata pasa un ruta conoci di traficacion di narcotica na caminda pa venena mericanonan. Asina Trump a informa riba su plataforma Truth Social.