Merca a conmemora e 20 aniversario di e massacre di Columbine

COLORADO, Merca – E habitantenan di un localidad chikito di Colorada diasabra a recorda e 13 personanan cu a muri den e tiramento di dia 20 di april 1999. Esaki a tuma luga den un scol secundario pa dos di su alumnonan, e prome massacre mediatico di e era moderno.

E agencia AFP a recorda cu diesdos studiantenan y un docente a wordo asesina ora cu dos adolescente bisti cu sweater preto y arma cu varios arma y bom casero a ataca e scol na Columbine. Te dia di awe e scol su nomber ta wordo uza como referencia tristo di tiramentonan escolar.

Durante varios hora, e diamars den primavera di 1999, e Mericanonan via television a wak e tiramento y tambe e tardamento di parti di polis di Littleton, un suburbio di Denver, den interveni. E massacre a cambia e forma den cual scol y polis ta prepara nan mes pa tiradonan, mientras cu ehercicionan di contencion y evacuacion di alumnonan a bira un parti esencial den e bida di studiantenan Mericano, desde kleuterschool.

Sobrevivientenan y heridonan den e tiroteo, cu awendia ta adulto y tata y mama di famia, como tambe famianan di e victimanany habitantenan di Littleton a participa diabierna den un anochi di vigilia.

Diasabra a realisa un ceremonia oficial den un parke cerca di e scol, caminda cu a lanta un memorial dedica na e 12 studiantenan di scol secundario y e docente asesina pa e dos tiradonan cu despues a tuma nan mes un bida.

“Durante 19 aña, mi tabata tristo, cu’n curason kibra. Pero el a comberti su mes den rabia, pasobra nada a cambia”, tabata palabranan di Amanda Duran na AFP. E tabata tin 15 aña e dia cu su mundo a cambia.

Su miho amiga a wordo asesina. “Ami no a skucha e balanan fluit den mi oreanan y nan no a apunta mi cu’n arma. Pero esey no a evita e trauma”.

– Obsesiona cu Columbina-

Columbine a genera un debate riba e armanan di candela y despues di tres presidente e solucion den sociedad na Merca ta parce di ta un lehano.

E cantidad di arma ta sigui aumenta (393 miyon pa 326 miyon di habitante) y e tiroteonan, den scolnan of otro luganan, actualmente ta sosodiendo di manera regular.

Desde e matansa di Columbine, 226 mil mucha, den 223 scol a wordo exponi na tiramento cu arma di candela den tiroteonan, mortal of no, segun un encuesta di Washington Post. E ultimo episodio ta data di diabierna, unda cu’n homber a tira contra di e bentananan di un klas den un scol na Jacksonville, Flordia sin laga victima.

Den e pio matansanan escolar tin esun di e scol primario Sandy Hook, na Newton, Connecticut na 2012 (20 mucha di seis y shete aña y seis adulto a fayece) y esun di Marjorie Stoneman Douglas High School, na Parkland, Florida na 2018 (17 morto).

Columbine a adkiri tambe un dimension mitico

Tin hopi duda ariba e autornan di e tiroteo: e hobennan di 17 y 18 aña no tabata pertenece na e grupo di studiantenan cu tabata custumbra di bisti na preto, tampoco nan tabata aisla manera tabata wordo pensa y nan no a actua pa vengansa of algun tipo di acoso.

Comments

comments