Internacional: Un atake militar di Merca riba un barco supuestamente transportando droga for di Venezuela a laga dos sobreviviente cu segun informe a wordo captura pa forsanan Mericano y ta wordo teni abordo di un barco di Marina. E atake, cu a tuma luga diahuebs, ta por lo menos e di seis atake di Merca riba barconan Venezolano den e ultimo simannan. Tabata e prome biaha cu sobrevivientenan a wordo raporta.

Presidente Donald Trump a confirma e atake diabierna, yamando e barco un “submarino cu ta transporta droga”. Trump a aumenta menasanan contra e liderazgo di Venezuela pa motibo di declaracionnan cu e pais ta mandando droga pa Merca. Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a acusa Trump di a purba haci e nacion Sur Americano “un colonia Mericano”. E dos sobrevivientenan di e atake a wordo rescata pa un helicopter militar Mericano, y despues a wordo transporta riba un barco di guera Mericano den Caribe, oficialnan Mericano sin nomber a bisa medionan di comunicacion Mericano.

E noticia di e sobrevivientenan no a wordo confirma oficialmente pa gobierno Mericano. Ora a puntr’e riba e sobrevivientenan diabierna, Trump a defende e atakenan andando, cu te cu awor a mata alrededor di 27 persona. Nos a ataca un submarino, y esey tabata un submarino cu ta transporta droga construi specificamente pa transporte di cantidadnan masivo di droga,” e mandatario a bisa periodistanan na Cas Blanco.

“Esaki no tabata un grupo di hende inocente. Mi no conoce mucho hende cu tin submarino, y esey tabata un atake riba un submarino cu ta carga droga y tabata carga.” Minister di Estado di Merca, Marco Rubio, a agrega cu e atakenan di Merca ta dirigi riba “narcoterrorista”. Tanto Trump como Rubio a nenga di atende e informenan di sobrevivientenan, pero Rubio a bisa cu mas informacion riba e atake lo wordo suministra mas laat Diabierna.