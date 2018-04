Merca a bisa ayo na Barbara Bush den un ceremonia solemne

TEXAS, Merca- Diasabra Merca a duna su ultimo ayo na e ex Primera Dama, Barbara Bush, kende a fayece dia 17 april na edad di 92 aña.

E entierro tabata uno solemne realisa na Houston, Texas, unda cu famia, amigo y representantenan di politica Mericano a recorda “un bida dedica na otro”.

Den e misa Episcopal di St. Martin, luga cu e y e ex president George H.W. Bush (1989- 1993) tabata asisti cu regularidad. Presente na e entierro tabata t’ey Primera Dama actual, Melania Trump, ex president Barack Obama (2009- 2017) cu su casa Michella, ex president Bill Clinton (1993 – 2001) y su casa Hillary Clinton.

Esakinan tabata algun di e personalidadnan presente, cu a compaña famia Bush, durante henter e ceremonia di entierro di Barbara Bush.

Ex gobernador di Florida, y e di dos yiu di Barbara Bush, a recorda su mama como un persona semper alegre. tambe el a recorda cu awo nan mama ta reuni cu nan ruman Robin cu a muri na 1953, cu solamente 3 aña di edad, victima di leucemia.

E entiero a termina cu’n homilia di reverendo Russell Levenson, cual a sigui pa un version di e Himno di Alegria pa dispidi di e caha di e ex Primera Dama, cu a bandona e tempel escola pa su famia cu e patriarca George H.W. Bush na cabes, yuda pa su yiu mayor, e tambe ex presidente George W. Bush (2001-2009), ya e ta den rolstoel.

E comitee a traslada te cu e Bush Library na College Station, na 160 km di Houston, unda cu e restonan di Barbara Bush lo descansa.

