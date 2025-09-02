Internacional: Diamars parti merdia varios persona a reporta na nos redaccion cu a scucha un explosion desordo pazuid di nos isla. Pero tabata invano pa por a confirma e noticia kico e por ta.
Despues di rato noticia internacional Mericano y parti Latino Maerica Univision a confirma cu Merca a ehecuta un atake letal contra un boto sospechoso cu droga abordo den zuid di Caribe. E secretario di estado Marco Rubio a confirma esaki diamars.
El a pone riba su plataforma X cu un barco di droga cu a sali foi Venezuela y tabata opera pa un organisacion narco terorista designa.