MEP y AVP a uni pa mocion pa juda esnan cu limitacion fisico

Parlamentario di AVP, Robert Candelaria a cuminsa mas of menos un año pasa cu e proceso di scirbi un carta pa Minister di Husticia pa duna carchi di parkeer na personanan cu limitacionnan fisico. Pasobra e base legal ta existi caba for di aña 2000. E parlamentario a busca tur informacion necesario y ora el a bai traha e carta el a tuma contacto cu sr. Solognier, pero lamentablemente el a bira malo y a bai laga e mundo aki bastante lihe. Esaki e ora a bira un extra motibo pa sigui riba e trabao pa cumpli cu e petiicon pa su jiu y a busca mas informacion riba e materia aki. Entre otro a busca contacto cu Sociale Zaken, AZV y SVB pero tambe a pensa riba e hendenan cu ta bishita nos isla cu tin limitacionnan caminda e parlamentario a bai aeropuerto, Waf, AHATA y asina hopi otro instancianan pa haya mas informacion riba e materia aki. Tambe loke Candelaria a bin haya sa ta cu e cantidad di hende, segun Censo di 2010 cual ta e ultimo Censo cu tin valido, ta duna indicacion cu tin mas of menos 6 mil hende cu limitacion riba nos isla di cual casi 2 mil tin limitacion fisico. Sinembargo e impresion ta cu e grupo aki ta creciendo hopi hopi lihe pa motibo di esnan cu ta haya stroke pa cual nan ta haya un limitacion fisico. E ora ta bini e pensamento cu lo kier pa e grupo aki haya yn miho calidad di bida posibel. Pues e ora loke parlamentario Candelaria a haci ta, banda di djis planifica un entrega di peticion na minister di husticia, pa organiza un evento rond di dje p’asina pone enfasis necesario riba e situacion aki. Candelaria a bisa cu e organiza un actividad cu a hiba nomber di “Mi wiel tambe ta conta” y a traha hunto cu fundacion Alton Paesch di Corsow y tambe a traha tambe hunto cu e asociacion di ingenieronan y artkitectonan di Aruba caminda tabatin diferente leezing cu tabata bon bishita. Y loke cu a sali di esaki tabata cu mester di hopi mas di loke a spera.

Pa loke ta e peticion na Minister di Husticia, a keda entrega un peticion pa cumpli cu e ley cu ta splica tur e rekesitonan cu mester wordo regla pa un hende por haya un carchi di parkeer pa handicap. Ta papia akinan di un “aanvraag formulier”, tambe esaki mester wordo compaña pa un carta di dokter hunto cu un passfoto etc. Y mirando e experiencia di ta polis, Candelaria tambe traha riba e concept di e formulario y a entrega esaki tambe, mescos cu a diseña un concepto pa e carchi mes. Tambe a pone hunto e decreto ministerial pa e borchinan cu mester in plaats pa e ley por wordo controla, pues un pakete completo a keda entrega na Minister Andin Bikker. Sr. Milko Baiz a ricibi e pakete den nomber di Miinister y a duna di conoce cu lo bai traha riba esaki inmediatemente pa mas pronto posibel cumpli cu esaki tambe.

Asina ayera a sigui cu entrega di un mocion na Minister di Transporte y esaki ta pa e mesun grupo aki cu tin limitacion fisico, cu full e area di lPlaya, loke ta cai bao id e tereno di Aruparking, esnan cu limitacion por haya e permiso pa parkeer den tur e vaknan blanco sin cu nan mester paga y e no ta djis un gesto pa ta nobel sino e ta necesario. Candelaria a sigui bisa cu ora el a presenta esaki den Parlamento, Parlamentario di MEP, Hendrik Tevreden a reaciona di biaha dunando su sosten y el a haci un peticion pa añadi un peticion mas den e mocion, esta pa esnan cu ta bai casa na Stad Huis pa nan tambe haya e chens pa parkeer na auto den e vaknan blanco sin paga y serca di nan destinacion. Loke tabata bunita di e momento, tabata cu apesar di tur e tension cu tabatin den parlamento na e momentonan ey, pa un momento tur hende tabata den e mesun direccion positivo pa cu e mocion aki. Pues esaki a bira un mocion di AVP y MEP hunto.

