MEP: “Te ainda Arthur Dowers ta yora e stoel di minister”

“Arthur Dowers, un politico fracasa, frustra, envidioso y kende te dia di awe ta yora e stoel di minister”

Un biaha mas a keda demostra e siman aki cu practicamente henter e gang di politiconan di AVP por wordo cataloga como mentiroso y envidioso di alto nivel. Siguramente un di e envidiosonan aki ta e politico fracasa Arthur Dowers, un homber sumamente frustra y rencoroso y kende te cu e dia di awe ta yora e stoel di minister di Husticia cu el a ocupa sin pena y dolor durante e regimen di Mike Eman.

Mentira flagrante di AVP

For di su ultimo comunicado un y tur por a comprende cu Dowers no a keda nada contento, despues cu el a tuma nota di e relato extenso cu Minister Xiomara Ruiz Maduro a publica e siman aki unda e minister a hustifica cu luho di detaye tur e biahenan di trabao cu el a haci durante e ultimo 2 añanan, e.o. cu el a keda den total 59 dia den exterior y no loke AVP kier bende comunidad insinuando cu esaki tabata 111 dia. Un mentira flagrante cu a bons bek mahos den cara di e mentirosonan di AVP.

Credibilidad financiero

Sin duda cu gran parti di e biahenan aki di Minister Ruiz-Maduro tabata pa recupera e credibilidad financiero di nos pais cu a bay completamente perdi durante e 8 añanan di destruccion di AVP. Arthur Dowers a lubida hopi liher con bao di Gabinete Mike Eman e Credit Rating di nos pais – tanto di Fitch como Standard & Poor’s – a wordo downgraded te na BBB-, despues cu AVP a haya na 2009 for di Gabinete Oduber y MEP un pais Aruba prospero cu un Credit Rating di A- y un Outlook Stable. Hecho ta cu den e añanan 2013 y 2014 cu nos pais a wordo downgraded, Dowers tambe a forma parti di e gang di bandidonan cu a destrui nos finansa publico, te cu esaki a yega na intervencion di parti di Hulanda cu un KB, Aanwijzing y Supervision Financiero di CAFT riba Gabinete Eman.

Bishitanan a resulta fructifero

Ta danki na intervencion di nos Minister di Finansa Xiomara Ruiz Maduro y su bishitanan na e institutonan financiero internacional Fitch, Standard & Poor’s y IMF cu awe nos pais ta gosa di confiansa completo di e institutonan aki y cu Aruba tin un credibilidad financiero positivo. E biahenan aki ta mustra cu e minister ta serio den su trabao y kier lo mihor pa nos pais den e mercado internacional. Y ultimamente IMF tambe a traha un rapport sumamente positivo pa loke ta e perspectiva economico den e proximo añanan. Pues tur e logronan aki no a cay for di cielo ya cu esaki a rekeri intervencion directo di bishitanan necesario di nos Minister di Finansa na e institutonan aki.

Envidia y sed pa poder di Dowers

Tambe den su envidia y sed pa poder Arthur Dowers no por a keda sin lansa su mentiranan di biahenan cu nos Minister di Finansa supuestamente lo a haci pa Fiji y Bora Bora, pero cu tur ta mentiranan cu por sali solamente for di un mente frustra y contamina manera di Dowers. Sinembargo e mentiroso aki no a papia mes di e viahe cu Minister a haci pa Tahiti logrando pa Aruba haya un suma na donacion di 13 miyon Euro y p’asina institui un facultad na Universidad di Aruba. Aki si campana a guli e lenga largo!

Cu Minister di Finansa Xiomara Ruiz Maduro a viaha pa Boneiro, Corsou y Hulanda (Arubadag) pa representa su pais na e actividadnan di dia nacional y cultural ta parti di su encargo como Minister di Cultura tambe. Ta ken Dowers kier pa representa Aruba na e actividadnan aki anto? E ex-hefe di Polis Hulandes Europeo cu bao di gobierno di Dowers a fungi como Director di Departamento di Cultura? Of e ex-minister Canades cu no sa un pataca di e cultura Arubano? Ta den e berguensa aki Dowers kier pa e pueblo Arubano pasa aden? Hecho ta cu bao di e gobierno actual nos minister no a bay cu un batayon di coordinador y prensa comprometi manera e amo di Dowers, esta Mike Eman a haci durante 8 aña largo. Papiando di biahenan di ministernan lo ta bon pa Dowers splica pueblo dicon su lider y amo Mike Eman mester a lease un avion jet cu placa di Utilities, esta placa di pueblo pa bay firma un contract corupto di 2000 pagina cerca su amigo Maduro na Caracas, Venezuela? Aki den un solo tiro mas di 70 mil dollar a wordo malgasta riba custia di pueblo. Splica pueblo di e viahe bergonsoso aki of keda keto pa semper!

Un mentalidad anti Arubiano

Sin duda cu Dowers ta un politico fracasa y cu un mentalidad anti-Arubiano ya cu tempo e tabata Minister di Husticia el a demostra di ta un gran destructor di e pais aki na momento cu el a elimina e helicopter di polis, a destrui e 2 radarnan Raytheon pa cuida nos costanan y cual helicopter y radarnan mester a preveni pa droga, arma y ilegalnan drenta nos pais. Tambe Dowers a percura pa elimina e shelter di ex-Hotel Central pa laga tur e adictonan los y pesta henter centro di ciudad. Dowers no a interesa mes cu criminalidad a aumenta drasticamente durante su periodo como minister, pero lo unico cu e tabata interesa den dje tabata pa aparentemente previlegia su esposa cu contractnan lucrativo di abogacia cu ta core den 300 mil florin. Siguramente e haragan tambe lo a come for di e bolo aki.

Finalmente, pueblo mes por mira con hamber y sed pa poder ta pone un polizonte manera Dowers haci saltonan mortal y ta demostra e sinberguenseria cu ta reina den e politiconan di AVP.

