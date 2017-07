MEP ta reacciona riba expresion di Mireille Sint Jago

Den un reaccion cortico partido MEP a expresa lamento cu Mireille Sintjago a tuma su retiro di e forma aki di partido MEP y ta desea Mireille tur cos bon.

Tabata diahuebs atardi cu Mireille Sint Jago a sorpende tur hende cu su retiro di MEP atrabes di un conferencia di prensa. Asombro, pasobra e no a informa partido tampoco di e decision aki prome.

Partido MEP a duna e siguiente declaracion.

“Den preparacion pa e lista ganado, partido a papia cu Mireille Sint Jago na varios ocasion. Nos preocupacion ta si e lo saca e cantidad di voto cu nos mester pa gana eleccion. Mireille a saca 77 voto na nr 12 biaha pasa y su performance te ainda ta hopi pober. Te ainda e tin 1 cas so bishita. E comision cu ta asisti Lider den evalua e candidatonan a conseha negativo pa Mireille. Lider a papia cu Mireille di esaki siman pasa y awe nan a acorda pa sigui papia mayan den un reunion pasobra Lider a informe di su intencion di sigi e conseho di e comision.

E decision di Mireille awe tabata repentino di un banda, pero comprendibel di otro banda, pasobra ta tuma grandesa di un politico pa realisa cu politica talbes no ta p’e, y cu e mester hala un banda pa otro candidato por trebe mas voto aden.

Locual si partido MEP ta lamenta ta cu Mireille a acusa nos Lider y nos partido falsamente di ta discrimina pasobra e sa masha bon cu esey no ta e caso. Partido MEP a wordo funda pa caba cu segregacion y discriminacion. Ta UN Aruba tin y nos tur ta Arubiano. MEP ta busca hende capas pa pone riba lista, cu por goberna Aruba na bon forma, pa tur hende cu ta biba na Aruba irespecto di cual pais bo ta bin.

Si MEP tabata discrimina, lo nunca Mireille a haya un oportunidad riba lista, pero esey no ta e caso, pasobra MEP NO ta discrimina. Ademas, partido MEP tabata tin y tin mas hende di color riba nos lista, cu tampoco ta aprecia e acusacionnan aki di Mireille.

E retiro di Mireille no ta un crisis pa MEP. Mireille ta un persona cu un caracter dificil, y e tabata tin problema cu varios hende den partido y pafo di partido, incluyendo su propio famia cu ta atake riba facebook.

Nos ta desea Mireille exito y mientras tanto nos ta trahando e lista victorioso cu candidatonan bon prepara pa hiba nos pais padilanti.