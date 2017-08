MEP ta den preparacion pa entregamento di lista

MEP ta den full swing den su preparacion pa entrega di lista diabierna. Nan ta stipula pa entrega lista 1’or y mey di merdia y nan si ta cumpli cun’e sin mester haci tanto desobediencia y crea tanto caos, segun lider di MEP, Evelyn Wever-Croes. 1’or y mey ta entreg’e y ta percura pa nan ta en punto. Esey kiermen cu nan ta sali 12’or y mey y ta sali for di Klip, Adriaan Lacle Boulevard, mesun caminda cu a tene un actividad grandisimo siman pasa diabierna.

Pa 12’or y mey nan lo sali y ta invita tur hende cu kier join pa nan t’ey mas tarda 12’or pa asina por sali na tempo, pasobra tin cu yega na tempo.

Varios candidato ta preparando tambe pa nan sali for di nan propio bario y nan propio districto. E grupo di San Nicolas ta preparando. Nan ta baha bin abao, topa cu e grupo di Savaneta. Na Santa Cruz ta prepara tambe y nan ta aglomera na Paradera bin Playa. Evelyn Wever-Croes mes ta saliendo 11’or for di Santa Cruz bin abao. Ta topa 10’or y mey na sede di MEP, despues bin abao hunto. Noord tambe ta preparando su grupo. Mescos cu por bisa cu a bira un custumber caba e ultimo dianan aki. E expectativanan ta halto. Emocionnan ta halto. Importante pa remarca tambe ta cu contrario na otro aña e presentacion oficial di candidato den un congreso, no ta bay tuma luga e mesun anochi. Pasobra nan a wordo conseha, mirando e tension cu tin y mirando cu hopi hende ta bay ta cansa, e ora a dicidi cu nan lo tene riba un otro fecha, e congreso di presentacion di candidato y presentacion di e vision. Na su luga e anochi mes, ta cuminsa pasa programanan na television cu ta presenta e candidatonan y tambe e solucion, caminda e candidatonan mes ta presenta solucionnan cu tin den e programa di partido, pa asina nan demostra nan capacidad. Ta plannan cu tin pa diabierna awo y e ta bayendo hopi bon.

Cu tension e ta referi specificamente na e actitud di desobediencia di partido AVP. E ta lamenta pasobra hustamente e partido cu ta den Gobierno, e persona, e minister cu ta encarga cu orden publico di pais Aruba, ta esun cu a creando desorden publico. Esey ta algo cu nos di Aruba no ta custuma y no ta acepta y ta bergonsa di dje. E ta creando tension pasobra ni ken papia cun’e, y ta compronde hasta cu Gobernador el a papia y el a sali mustrando un terkedad hopi mas grandi, ta di lamenta di un banda.

Di un otro banda ta señalnan di desesperacion y lamentablemente pueblo tin cu mira, pasa. E ta di lamenta.

Tin cu pone esey un banda. E lema di MEP ta sin miedo y ta prepara tambe pa bay sin miedo, entrega e lista victorioso y ta bay den union tremendo. No mester crea drama te ora haya e union. Ta haci un apelacion na tur hende pa tene e eleccion aki na un forma civico.

A publica un carta habri cu a dirigi na sr. Mike Eman, ya cu dialogo no tin entre Mike Eman y su persona, a dirigi un carta na dje, pa asina carga y hiba e eleccion aki na un forma responsabel y un forma civico. Pa evita confrontacion innecesario. Berdad ley ta bisa cu bo tin te 4’or pa entrega bo lista. Pero si autoridad encarga ta traha regla, ta stipula regla pa e cos bay na forma ordena, forma civico, e ora ta na su luga pa lidernan cu ta aspira pa guia e pais aki, a base di orden y respet y regla, lidernan politico tambe cumpli cu esaki. Eseynan ta e partinan importante pa MEP y ta bisa tambe cu wowo di Reino ta riba nos ultimadamente. A perde nos autonomia caba pa motibo di comportacionnan infantil y iresponsabel. Awor aki nos tin cu demostra na mundo henter y reino principalmente cu como pais madura pa 31 aña nos por carga nos responsabilidad. Esey ta e situacion cu nos ta aden. Pero tin cu sigui dilanti pasobra e lista aki ta tanki tanki y hopi hopi bon, hopi pisa hinca den otro y ta entusiasma pa entrega e lista pa caba.

Loke a pasa siman pasa cu e candidato specifico cu a retira, Wever-Croes ta lamenta y ta desea tur clase di exito y gradici’e e tempo cu el a dedica na MEP.

Na e momento cu entrega su retiro, ya caba tabata tin un otro persona y a lansa e personanan di biaha durante e anochi caba kende ta sr. Eddy Paris.

Esey ta institucionnan cu ta draai cun’e awor aki, el a splica tambe.

Evelyn Wever-Croes a splica cu e lista aki lo ta uno bon balansa. Lo bay tin hopi cambio y ta loke pueblo a pidi. Y ta den proceso awor aki pa otorga number. Wever-Croes a splica cu ainda nan no ta cla cu e ultimo persona a firma. Esey usualmente ta keda cla semper e dia prome, cual ta diahuebs. Den e caso aki lo keda cla prome cu esey. No ta cla awor aki ainda y cu ta bin cambio, sigur lo bin cambio.

Un cambio cu lo bay tin sigur ta sr. Glenbert Croes no lo bay keda riba number 29, pero lo bay haya un otro number. Pa e demas cambionan, tur hende lo mester keda pendiente pa esaki. Tene pasenshi un poco mas, y manera cu keda cla, nan lo informa con e lista lo ta hinca den otro manera mester ta, esaki lo wordo informa na publico.