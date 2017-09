MEP ta cla pa eleccion diabierna awo

MEP ta e partido mas grandi den oposicion, y ta en espera di dia 22 di September, cual ta dia di eleccion. Evelyn Wever-Croes, lider di partido, a splica cu e ultimo fin di siman a bay hopi bon. Berdad fin di siman pasa, tabata tin e caso den corte, cu a resulta cu no a haya e permiso pa tene e parada dia 17 di September. Mesora nan a bisa cu nan lo respeta e decision. Tabata tin cartanan hopi importante cu e abogado di Gobierno, Hans Sjiem-Fat no a duna hues, pone cu hues a tuma un decision full fout y cu basando su mes riba opinion di cuerpo policial cu no ta berdad. E ora a pidi pa e carta, e hues no a haya necesario pa a hay’e. Ora a pidi pa scucha Cuerpo Policial, e no a haya necesario. Pero en todo caso tin cu respeta e decision.

Lidernan den comunidad cu ta aspira pa e posicion di mas halto den gobernacion, bo tin cu cuminsa na mustra respet na regla y ley. E ora mester a ahusta e plannan cu nan tabata tin y e ora a anuncia durante di siman caba, cu lo bay enfoca e fin di siman aki na campaña.

A invita tur hende pa compaña den e barionan cu no a logra yega. Tambe nan a dedica na recauda fondo. Tabata tin dos suceso cu a conmove MEP. Tabata e candela na Briyo di Solo. E destruccion tabata hopi grandi. Ta trata aki di nos hendenan special, hoben y adultonan special. Eynan mes tin 60 cliente y tin hopi mas cu no por bay eynan pasobra no tin luga. Nan material tur a kima y nan mester hopi ayudo. A dicidi pa recauda fondo y tambe pa e damnificadonan na Sint Maarten. Tur hende tin famia, conoci y amigonan eynan y e destruccion tabata grandi.

Esey ta loke MEP a haci. E accion aki a cuminsa diabierna na Daphne Lejuez su sede. Diasabra anochi tabata tin un reunion publico. Eynan tambe a recauda fondo y despues e hobennan di hala hubenil HOT, tabata na diferente punto na Aruba pa recauda fondo. A logra recauda total pa Briyo di Solo, di 5000 florin y Wever-Croes a haci un donacion adicional di 2500. E fondo cu e tabata reserva pa su campaña el a duna parti di dje na Briyo di Solo. Tambe na Sint Maarten, a logra recauda riba caya 2500 florin. MEP a pone acerca 2500, y Wever-Croes a pone tambe, door cu e no tin ciere di su mesun campaña 2500 y Daphne Lejuez tambe a pone 1500 mas. Esey tabata nan fin di siman y bishitando e ultimo barionan cu nan no a logra mas.

E top 5 prioridadnan cu MEP tin ta baha costo di bida y pobresa. Tambe tin problemanan social, tema di onderstand y bijstand cu ta haya cu tin cu duna mas sosten na dje. Na Aruba, e problemanan social ta warda te ora cu nan yega bati na nos porta pa por yuda, e ora ta laat. Si warda pa un famia cu tin tres of cuater dia sin come, e ora yega sociale Zaken y hera nan bisa bin bek dialuna, ta mucho laat. Loke cu MEP kier ta pa detecta e problemanan mas tempran. Kier detecta nan ya caba na scol. Na scol lo bay enfoca e tema social, pasobra e docentenan, nan ta wak e problemanan social. E ora cu un trahado social, esey den enseñansa MEP tin esey den su programa, mester tin asistencia social na tur scol y suficiente. Segun Wever-Croes, a haci un investigacion y a inventarisa cuanto trahado social mester pa cada mucha y mester bay poco poco, crece e cuerpo di trahadonan social pa nan por atende cu nan. Tin hopi trahado social na Aruba cu no ta haya trabao. Nan a caba MBO, nan a caba HBO y hasta Universidad, pero no por haya trabao pasobra tin un paro di personal den Gobierno. Esaki ta un problema cu por soluciona di biaha door di pone fondo disponibel.

Gobierno a subi salario minimo, y comerciantenan a bisa pa para esaki, cu e ta un peso grandi. 2500 un hende mester pa un hende por sobrevivi su so. Si ta pareha ta 4500 mas of menos. Kico lo bay haci cu costo di bida. Ta dos punto cu ta touch otro cual ta pobresa y costo di bida. Segun Wever-Croes. Tin diferente idea. No ta algo cu no ta bay di un dia pa otro. Un cos cu ta bay haci hopi lihe, ta amplia e canasta basico y bin cu control di prijs riba e productonan den canasta basico. E ora bo no ta haya un ganamento di cen riba e productonan basico. Aruba tin 11 producto den e canasta basico. Corsou tin riba 80. Mester amplia e canasta basico y bin cu control di prijs riba e productonan ey. E ora lo bo mira cu si bo ahust’e e prijsnan no ta flutua y hasta por baha.

E canasta basico ta mucho chikito. Tin cu bay ampli’e na cosnan cu nos tur tin mester pa por biba saludabel y basico. No ta bay pone cosnan di luho den dje, pero si productonan basico.

Tin hopi mas punto cu sigur MEP lo bay pone atencion riba dje, entre otro enseñansa, refineria, husticia, turismo, etc. Deseo di Wever-Croes tabata pa mira e refineria habri pa yuda boost e economia y despues inmediatamente traha riba un plan D pa un Aruba sin refineria.

MEP ta cla, e ta prepara pa e reto di diabierna awo. Ta toca turno awo pa pueblo dicidi.