Cu tin fraude y corupcion den cierto organisacion y partidonan politico na mundo, esey ta un realidad y Aruba no ta un excepcion. Den pasado nos a yega di conoce varios caso grandi na Aruba caminda den cierto partidonan politico tambe a wordo confronta cu e fenomeno di fraude y corupcion. Sinembargo e reto di mas grandi ta pa na momento cu señala casonan di corupcion den propio seno di gobernacion, cu e dirigencia di e partidonan politico concerni no mester haci manera nada un pasa, no mester tapa cos pero nan mester investiga y tuma pasonan concreto pa denuncia e corupcionnan aki.

Casonan di corupcion

Aki na Aruba nos conoce partido AVP cu nunca for di nan propio seno a sali pa denuncia e casonan coruptivo aki cu ta concerni nan propio miembronan di partido. Nos por a mira esaki den pasado durante Gabinete Henny Eman: 1. E proyecto corupto di Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas caminda 52 miyon florin a desaparece, 2. SACE, esta e 3 hotelnan cu a keda den ruina atras y a costa nos pueblo 206 miyon dollar, pero danki na intervencion di ex Prome Minister Nel Oduber y ex Minister di Finansa Nilo Swaen cu nan viahe pa Italia, esaki a ser reduci cu 100 miyon dollar, 3. Race Track cu a costa nos pueblo 18 miyon florin y nada a wordo construi riba e pista spirito aki, 4. Radar di 23 miyon florin cu nunca a funciona, 5. Radisson cu su palonan di coco (120 miyon florin). Tur esakinan y mas tabata proyectonan corupto cu a pasa bao di nanishi di ex Prome Minister Henny Eman y AVP, pero cu nunca e promer minister y partido AVP a haci un solo denuncia na Ministerio Publico. Tabata Gabinete Oduber 3 e tempo ey mediante institucion di un Comision di Berdad cu a destapa e corupcion grandi den Fondo Desaroyo San Nicolas, a denuncia esaki y finalmente e ex-Minister di Finansa di AVP Tico Croes a wordo sentencia den Corte pa cu e bagamunderia aki.

Casonan IBIS y Avestruz

Algun aña pasa nos a cera conoci cu e caso coruptivo IBIS di bendemento di permiso door di ex minister di AVP Paul Croes. Den e caso aki e holor di corupcion tabata asina fuerte cu tabata e empleadonan mas yega na e ex-minister aki mes a haya nan obliga di denuncia e hecho coruptivo aki, pero e mandatarionan di AVP mes semper a keda bira cara y haci manera nad’un a pasa. Al contrario nan a brasa corupcion na momento cu nan a keda paga salario di e minister aki siendo cu e tabata hinca den prison pa lunanan largo. Finalmente e ex minister aki di AVP recientemente a ser sentencia te den e Corte Supremo na Hulanda.

Otro caso coruptivo ta e bendemento di tereno, esta caso Avestruz caminda e ex minister Benny Sevinger di AVP tabata den corte y ta wardando su sentencia den e simannan nos dilanti. Den e caso aki nunca e gobierno di AVP a denuncia e caso grandi di corupcion menciona y tabata 2 parlamentario di MEP kendenan a investiga henter e caso di adelanta y haci denuncia na Ministerio Publico. Den e caso Avestruz un biaha mas dirigentenan di AVP a brasa corupcion y ta laga e parlamentario aki keda sinta den Parlamento y te hasta e lider Mike Eman a declara cu su voto den e eleccion ultimo a bay pa Benny Sevinger.

Pendiente algun caso grandi di corupcion cu mester bin dilanti ainda: RDA, Bo Aruba, caso di 50 mil dollar (Rincon), caso spirito etc.

MEP semper a para pa integridad

Hecho ta cu partido MEP semper a vocifera su pensamento pa loke ta fraude y corupcion. Semper nos ex lidernan y nos lider actual a bisa cu si tin cualkier persona – sea e ta miembro di partido of no – comete actonan castigabel mester sinta riba su blaarnan. Ta p’esey mes den MEP nunca a yega di tapa cos y tur hende mes por mira cu ya tin varios caso a ser denuncia na Ministerio Publico y ta wardando pa e casonan aki wordo trata. Den pasado den seno di MEP mes tabatin un caso caminda un candidato a comete corupcion administrativo y e persona a ser raya for di partido.

No mester lubida tampoco cu MEP semper ta pone hecho tras di su palabranan caminda e partido aki tabata esun cu a: 1. Introduci Ley di Contabilidad, 2. Introduci e ley di financiamento di partidonan politico, 3. Screening di ministernan, 4. Introduccion di Ombudsnan, 5. Ley di Integridad, 6. Bureau di Integridad. Tur esakinan ta hermentnan clave pa yuda frena corupcion y fraude den e pais aki.

Pues no por compara MEP cu AVP pasobra den MEP esun cu comete actonan coruptivo tin consecuencia pe y den AVP e coruptonan ta wordo ricibi cu brasa habri!