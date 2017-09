MEP no tin arte ni parte den e bagamunderianan di AVP

Recientemente, despues cu minister Croes di AVP a wordo deteni, abogado Chris Lejuez a sali cu un declaracion sumamente interesante, den cual segun su opinion “experto” e minister lo ta culpable. Un declaracion cu a hala hopi atencion.

Como reaccion riba esaki, e ruman di e minister deteni, Paul Croes, a saca un relato den cual e ta involucra MEP. Den cual e ta insinua cu abogado Lejuez ta yuda MEP, y mas peor ainda, cu ta MEP a causa problema na su ruman den e caso di corupcion.

MEP a haya ta necesario pa reacciona mesora.

Abogado Lejuez NO ta papia ni traha pa MEP. Cu e tin un subrina riba lista di MEP no ta cambia esey. Tur hende conoce e preferencia politico di abogado Lejuez.

Ruman di Paul Croes mester cuminsa realisa cu Paul Croes su mes a hinca su mes den e problema aki, y cu ta Mike Eman y su ministernan a manda hende pa hasi denuncia contra di dje. Varios integrante di MEP a avise, cu AVP lo sacrifik’e, y awor e ta bibando esaki den carni bibo. Lider di MEP recientemente tambe a avise, pero toch e minister a sigi. Awe e no mester bin yora tras di MEP.

MEP no tin arte ni parte den e bagamunderianan aki.

Paul Croes y esnan rond di dje a comete actonan sospechoso di labamento di placa, y Mike Eman a denunci’e. Eseynan ta hechos prueba. Asina ta, laga MEP afo di e cos aki. Cada persona adulto cu comete algo malo, mester carga su propio responsabilidad.