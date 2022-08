Partido MEP a tuma nota cu Parlamentario Marisol Lopez-Tromp, despues di a sali nervioso di bebe tiki koffie na Ministerio Publico diamars ultimo, a bira mas cabesura ainda. Parce e corona di kukwisa ta pisa mucho riba su cabes. Señora Lopez-Tromp di biaha manera cu el a sali di OM y a declara cu e ta sospechoso, a sali ta cuestiona un biaha mas riba investigacion di Arubahuis. Partido MAS a manda un di dos Rappel pa Presidente di Staten Señor Edgard Vrolijk pa asina haya e rapport di CAD riba Arubahuis.

Na esaki, Partido MEP ta contesta Parlamentario Lopez-Tromp y MAS, “Bo no por haya certificado sin completa e curso toch?”. Cu esaki Partido MEP ta aclarea, manera cu Prome Minister Señora Evelyn Wever-Croes a bisa den varios ocasion contestando señora Lopez-Tromp, e investigacion riba Arubahuis no ta cla ainda por lo tanto señora Lopez-Tromp no por haya e rapport di CAD ainda.

Nos conseho pa señora Lopez-Tromp ta pa keda trankil. E rapport lo sali manera e investigacion keda cla. Un investigacion cu Prome Minister di nos pais mes a laga haci. Y lo bin na claridad e contenido di e investigacion den e rapport di CAD. Warda cu pasenshi pa nos profesionalnan haci nan trabou.

Un cos si nos por bisa señora Lopez-Tromp: “’El que nada debe, nada teme’. Esun cu a sembra kukwisa, awe no por ta trankil berdad. Sali cu cualkier disparate awo, ta mustra mas con nervioso bo consenshi ta. Partido MEP si lo warda cu pasenshi e resultado di e investigacion di caso Kukwisa. Y lo dal un copi koffie na bo salud”.