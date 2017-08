MEP lo manda carta pa Parlamento pa trata tema di Paul Croes

MEP lo manda un carta pa Parlamento y Prome Minister di Aruba pa yama un reunion pa trata e tema di ex Minister Paul Croes. Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes, ta splica cu como Parlamento, tin un trabao pa haci y e carta debi na tempo no a caba cune, lo wordo manda pa prome minister. Mirando cu e detencion di e minister a wordo prolonga diahuebs. Esey ta nifica cu un hues comisario a wak e caso y a bisa cu tin base pa ten’e mas largo. Awo no ta solamente ministerio publico cu por a tende hopi comentario riba AVP riba Facebook, sino cu awo un hues comisario, cual ta un hues independiente, a wak e caso y a bisa cu ta prolonga e detencion. Pues tin algo aden, Wever-Croes a comenta. No ta algo cu ta bisa cu ta redashi. Esaki ta birando hopi serio.

Awo cu tin e veredicto di hues comisario, ta bay purba di haci un apelacion riba fatsoen politico di Mike Eman. Si e no ta sinti cu e cos aki ta daƱa e imagen di Aruba.

Si bo ta un trahado, y ta wordo sospecha di corupcion y fraude, bo ta afo di biaha, esey ta den sector priva. Si bo ta un ambtenaar, y ta sospecha di corupcion y fraude, ta mandabo cas di biaha, kitabo for di trabao.

Un minister no. Ta warda te ora cu e wordo condena. Manera cu MEP drenta Gobierno nan lo cambia e ley aki y bisa cu un minister cu ta sospechoso di corupcion mester bay.

A pidi tres reunion, segun e parlamentario, pa trata e tema. Pa trata e inval, pa trata e investigacion cu tabata andando. Tres biaha a pidi reunion publico pa trata e tema, pero no a wordo yama. Dia cu e ley di integridad aki wordo pasa, e ora a plak’e hunto cu e peticionnan di MEP pa reunion, pa wordo trata hunto.

Diripiente dia 31 di Mei ultimo, e tabata mas bien, embes di bay over di e ley y Paul Croes, fraccion mayoritario di AVP a trece tur sorto di primo den e reunion. Nan a bin cu primo di Evelyn Wever-Croes cu a haci cos bon y cos malo, a inventa primonan cu no ta existi. Diripiente e no tabata bay riba corupcion mas. El a bay riba e famia di Evelyn, kico e famia di Evelyn a yega di haci.

Wever-Croes a menciona cu no ta tur hende ta comporta manera mester ta. Cada un tin cu carga su responsabilidad. Wever-Croes ta den politica pa representa pueblo di Aruba, no pa e defende interes di ningun primo. Den e caso aki importante tabata trece padilanti e ley di integridad. Ley cu ta bisa cu minister, awo, deteni den prizon, por keda cobra salario, por tin tur privilegio di minister, te dia cu e wordo condena, e cos ey no ta un ley, Wever-Croes a enfatisa.