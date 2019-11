Mentor di Arubahuis Lourdes Bramble–Tromp: Plania pa studia na Amsterdamden aña escolar 2019-2020? Ta di suma importancia pa inscribi pa camber na tempo

Tur aña Arubahuis ta ricibi un cantidad grandi di studiante cu ta bin Hulanda pa sigi cu nan estudio na un nivel mas halto. Un di e aspectonan crucial den e preparacionan di e hobenan aki na caminda pa Hulanda ta esun di buscamento di vivienda. Lourdes Bramble-Tromp, mentor di Amsterdam, Diemen, Almere y Haarlem ta desea na pone enfasis riba e importancia pa studiantenan cu tin pensa di bin studia na un di e cuidadnan aki pa cuminsa busca camber na tempo. ‘Den e region di Amsterdam tin un scarsedad enorme di camber pa studiante, pues ta esencial pa inscribi bo mes na tempo via un di e website di organisacionnan di vivienda. Asina bo ta core menos riesgo cu na comienso di bo estudio bo no tin camber cu e consequencia cu bo no por inscribi na Gemeente, bo no por haya bo BSN-nummer y bo no por sigi regla bo asuntonan cu ta importante pa bo por cuminsa cu e aña escolar,’ asina Sra. Bramble a bisa. Lourdes Bramble ta sigi splica cu studiantenan cu kier bin studia na Amsterdam, Diemen, Almere y Haarlem por registra nan mes na diferente website. Tin website special pa studiante cu prijs rasonabel manera: www.studentenwoningweb.nl, www.duwo.nl, www.dekey.nl, www.ymere.nl, www.room.nl Duwo tin un regla di preferencia pa studianten di afor cu ta bin Hulanda pa sigi un bachelor estudio. Desde e aña aki studiantenan di Aruba tambe por inscribi nan mes como un studiante international y pa esaki Duwo ta usa e plataforma di Room.nl. Inscribi bo mes na tempo, preferibel promer cu fin di aña. Asina bo tin mas chens pa haña un camber pa ora bo bin Hulanda pa bo estudio. Via un video Duwo ta duna splicacion y mas informacion tocante e areglo aki : https://youtu.be/VnYTicUDRDE. Tin algun corporacion priva cu tambe ta ofrece camber pa studiantenan solamente cu e prijs di huur ta mas halto.

www.campusdiemenzuid.nl/contact

Comments

comments