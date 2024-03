Dia 21 di maart mundo ta celebra e Dia Internacional di Down Syndrome.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a remarca cu riba e dia aki ta para keto na e echo cu na Aruba por wak cu personanan cu Down syndrome ta hopi inclusivo y a logra hopi caba pero ainda tin espacio pa haci mas pa nan.



E tema mundialmente pa e dia Internacional di Down syndrome di e aña aki ta “End the Stereotypes”. Esaki kiermeen cu frecuentemente personanan cu Down Syndrome ta wordo generalisa na e manera cu ta wak nan como un grupo di persona cu tur ta mescos, pero esaki ta incorecto. Mescos cu tur otro persona, un persona cu Down Syndrome ta diferente na un otro persona cu Down Syndrome. Nan cada un tin diferente talento, pensamento, habilidad y gusto y nan bida ta hopi parecido na bida di cualkier otro persona.

“Ta p’esey ta bon pa enfoca riba echo aki y asina nos por yuda un persona cu Down syndrome desaroya su potencial completo. Aki na Aruba tin un comunidad grandi di personanan cu Down syndrome y e personanan special aki semper tin un luga hopi special den mi curason. P’esey awe mi ta pidi tur ciudanano di nos pais, no subestima personanan cu Down syndrome, no exclui nan di nos bida sino duna nan e trato husto, e trato igual, e trato bunita y tuma tempo pa siña conocenan miho. Wak y admira nan talentonan, nan partinan fuerte y asina yuda nan desaroya nan potencial y asina nan por probecha di oportunidadnan igual na nos pais Aruba. Un Aruba unda tin inclusion di tur persona, ta un miho Aruba”, Prome Minister a expresa.