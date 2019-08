Mensahe di Prome Minister na nos studiantenan

Siman pasa, e hoben studiantenan a bay Hulanda pa sigui nan estudio. Tambe nos tin hobennan cu a scoge otro destinacionnan leu for di cas pa sigui cu nan estudio. Esaki ta momentonan hopi particular pa mira hobennan subi un avion y bay laga nan pais pa bay encontra y persigui nan soñonan. Oportunidadnan nobo y un bida nobo ta spera nos hobennan aya na Hulanda y otro destinacionnan leu for di cas. Pa e ocacion aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta desea nos studiantenan tur cos bon y ta duna un mensahe di inspiracion pa nan bisando:

“No lubida nunca cu na unda cu boso bay, cada un di boso ta embahadonan di Aruba y a traves di boso, hende por admira y stima Aruba. Ta mi deseo cu cada un di boso por hiba e mensahe cu Aruba ta brinda oportunidadnan bunita pa cada bishitante riba nos isla cu hendenan alegre y amabel pa sirbi nos bishitantenan.

Estudio na Hulanda y otro destinacionnan no ta bin sin retonan. Na momento cu un hoben dicidi di biba su so y para riba su mesun pianan, e ta encontra retonan sea grandi of chikito. Mi ta conseha cada un di boso pa nunca perde bista di boso meta. Keda cu boso enfoke firme riba boso meta proponi y no permiti pa ningun hende desvia bo for di esaki.

Mi ta desea cada un di boso hopi exito den boso estudio na Hulanda y otro paisnan. Entrega boso maximo esfuerso pa logra boso meta di caba cu boso estudio y bira profesionalnan. E deseo di Aruba y di mi ta keda cu pronto boso por bin bek y yuda Aruba desaroya nos economia y te hasta goberna nos pais.

Mi palabranan di encurashamento na tur mayor kendenan a keda atras, apesar cu esaki ta momento hopi dificil pa boso habri boso brasa pa boso yiu habri nan hala pa nan sigui bula enbusca di nan propio caminda, e ta momento pa ta convenci cu boso yiunan a haya un bon fundeshi di norma y balornan y fe grandi cu nan lo ta exitoso na Hulanda y otro pais.

Gobierno di Aruba ta desea cada studiante tur exito cu nan estudio.

