Mensahe di Presidente di FTA: Mester drecha Departamento di Labor y bini cu inspeccion na pia di trabou

Social Democrata of Social Cristian no ta importa. Simplemente cumpli cu bo principio y respeta derecho di trahadonan. Esaki ta loke cu presidente di sindicato FTA Hubert Dirksz a bisa den un declaracion prome cu eleccion.

E sindicalista a bisa cu sigur nan no ta di acuerdo cu flexibilisacion di leynan laboral, ya cu tin otro forma pa yega na loke kier logra.

Flexibilisacion di lenanlaboral ta nifica kita proteccion di trahadonan. “Esaki ta algo cu nos ta totalmente contra. Den e temponan aki cu mundo ta luchando pa haya husticia social, no por yega eynan. Na Hulanda a yega na un consensus pa kita e “nul uur contract”. P’esey na Aruba tin un ley pa protege e trahado y awo e dunado di trabou kier kita esaki. Tin cierto politiconan cu kier bay den e direccion ey. Nos ta haya hopi inhusto si bo tin den bo metanan sostenibel di Nacionnan Uni poni cu mester tin trabou decente, e trahado no por bira un catibo.”

Dirksz a splica cu si un comerciante mester aumenta productividad pa crea ganashi, esey ta posibel. Pero e trahado no por perde su balor y ta mand’e cas ora cu e doño di trabou kier. Mester tin tur trahado registra na tur instancia concerni. No por explota e trahado. Den e parti aki FTA ta sinti cu tin un fayo den e parti di control, un falta di inspeccion na pia di trabou. Den nan trabou di sindicato a topa cu casonan cu trahadonan no ta registra ni e compania mes, corda pa cumpli cu e aspectonan di siguridad. Esaki ta pasa den companianan grandi tambe. E gobierno cu bini awo mester drecha Departamento di Labor. Aworaki ta henter un procedura prome cu por bay haci inspeccion na cierto sitionan di trabou. Y no ta haci esaki sin cu tin un carta di demanda.

SI kier pas laboral no por bini cu flexibilisacion laboral. Tur hende mester tin garantia di trabou. Tur economia tin e obligacion di sirbi e inversionista y e pais. Den esaki no por explota un trahado. “No bini cu teoria y palabranan bunita. Nos modelo economico ta simpel, servicio. Pa logra productividad mester tin salario y trato husto / drechi, bon ekipo. Si tin un trahado cu no ta cumpli cu su debernan, tin caminda pa cana. Por yega na terminacion di un relacion laboral, manera ley ta stipula. Awo t’asina cu si un trahado busca su derecho, bay sindicato, e ta wordo mal mira. Tin hopi caso unda ta stroba trahadonan di bira miembro di un sindicato.

Dirksz ta lamenta tambe e falta di participacion di trahado y sindicatonan den asuntonan di pais Aruba. Riba esaki tambe e ta mira cu mester bini cambio. Paisnan na mundo ta lucha pa haya e proteccion social y na Aruba cu tin’e, kier kibr’e.

El a papia tambe di e Arbowet cu a wordo discuti den un Dialogo, pero despues di esey no a tende nada mas. Ni con avansa e cambionan ta. Esaki ta algo cu tin na otro paisnan den Reino caba. Cu e Arbowet e trahadonan ta sinti nan mes mas sigur na pia di trabou.

Nan ta sinti cu awo tin mucho menasa pa cu e trahadonan. Pa traha riba tur e preocupacionnan riba tereno laboral, mester bini un dialogo sincero cu e proximo gobierno.

