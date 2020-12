Mensahe di pasco y fin di aña di prome Minister Evelyn Wever-Croes

“Nos ta den e temporada mas bunita di aña, e temporada cu nos ta recorda nacemento di Hesus. Un temporada di famia y di regalo. E miho regalo cu mi ta desea pa bo den e temporada di Pasco ta Amor, Fe, Speransa y Alegria. Ohala cu amor, fe, speransa y alegria por compaña nos den e dianan nos dilanti.

Nos ta finalisando un aña dificil, un aña den cual un virus a mustra con fragil tur cos ta, con vulnerable nos cada un ta, y con hopi nos tin mester di otro.

Si por tin of tabatin cualkier problema den famia of amistadnan, awor ta momento pa resolve esaki. E pandemia Covid-19 a mustra nos cu bida ta cortico, y cu den momentonan dificil nos mester di esnan cerca pa yuda nos.

Esnan cu a perde nan trabou of perde entrada, tin fe y speransa cu cosnan lo mehora den e aña nobo, cu mas oportunidad economico na caminda pa Aruba.

Esnan cu por a perde un ser keri, sa cu bo ser keri ta den un miho luga, y ohala cu bunita recuerdonan por pone un sonrisa riba bo cara den e dianan dificil aki. Celebra bida cu esnan cu ainda ta den bo bida.

E dianan di fiesta ta dianan cu nos ta custuma di celebra na grandi cu famia. E aña aki nos no por haci esey. E aña aki nos mester tuma un pausa di e celebracion tradicional. Henter mundo mester adapta e celebracion aki.

Aruba no ta un excepcion. Danki na Dios cu e situacion na Aruba na e momento aki ta mustra di ta bou di control, pero nos no a sali di e peliger di un di tres ola ainda. E peliger tey ainda. Cada dia nos ta conoce casonan nobo, kiermen Covid tey.

Desde comienso di e pandemia mi a drenta bo hogar pa comparti informacion y pa pidi bo, urgi bo pa cuida bo mes y cuida bo famia. Awe mi ta para aki cu e mesun peticion. E dianan aki di fiesta, por fabor, sea extra cauteloso. Bo por ricibi bishita, pero no mes hopi cu bo ta custuma. Invita menos hende bin bo cas, acepta bishita di menos hende, abo mes no bay bishita mes hopi hende. Solamente esnan mas cerca di bo, esnan cu mester di bo compania.

Si bo bay haci bishita of si bo ricibi bishita, tene e tapa boca bisti, y kite solamente na momentonan di come of bebe algo.

Por fabor, si bo haya bishita mes, laba man mas frecuente cu ta posible y pidi nan tambe haci’e. Of uza hand sanitizer. Pone un pa nan por uza freceuntemente mientras nan ta cerca bo.

Si un miembor di famia ta sinti malo, no ricibi bishita, ni bay bishita otro hende. Keda paden y yama dokter mesora. Esaki ta conta pa esun cu ta sinti malo, pero tambe pa demas miembro di famia especialmente den e dianan aki di fiesta.

Esakinan ta loke nos mester tene cuenta cu ne den e dianan nos dilanti. No ta cosnan agradabel, pero miho un ratro desagradabel cu hopi dia di dolor y sufirmento den hospital of cuido intensivo.

Aruba ta un di e poco paisnan cu por permiti nos mes un poco celebracion, pasobra nos rumannan na Corsou of Hulanda no tin e mesun suerte ey.

Nunca lubida cu e situacion cu nos ta aden awor, ta danki na tur e sacrificio y trabou duro cu nos cada un, abo tambe, a haci den ultimo lunanan. No ban benta tur esaki afo pa un simple descuido of un gana di parandia. Nos a sacrifica nos libertad, nos trabou, nos hobbynan, pa tene nos mes safe, y tene nos famia safe. Ta trabou hopi duro nos a haci ultimo lunanan. Ta esey a trece nos na e situacion cu nos ta awor, cu nos por pasa dianan di Pasco cu poco mas trankilidad. Y nos a haci e sacrificionan aki pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia y nos ta stima Aruba.

Cu e dianan di pasco por yena bo curason cu paz y harmonia, y por yena bo hogar cu hopi alegria. Pasa un Bon Pasco.”

