Mensahe di Pasco di Papa Fransisco y bendicion Urbi et Orbi

“Hesus a resucita di entre e mortonan. E anuncia aki ta rezona den e iglesianan rond mundo, hunto cu e canto di Aleluya”. Cu e palabranan aki Papa Fransisco a cuminsa su Mensahe Pascual, pa destaca cu Hesus ta Señor, kende Tata a resucita”, p’esey cu “E ta biba pa semper mey mey di nos”.

Den su mensahe di Pasco, Papa a afirma cu nos, Cristianonan “ta kere y nos sa cu e resureccion di Cristo ta e berdadero speransa di mundo, esun cu no ta decepciona”. Si, pasobra e ta “e forsa e simia di trigo, esey ta e amor cu ta baha, y ta entrega te na final, y cu berdaderamente ta renoba mundo”.

Forsa cu, segun e Santo Pader, tambe a duna fruto den e rastronan di historia, “marca pa tanto inhusticia y violencia”.

Bendición Urbi et Orbi cu Papa Fransisco

Duna fruto di speransa y di dignidad, el a bisa, unda tin miseria y exclusion, unda tin hamber y falta di trabao, mey mey di e profugonan y di e refugiadonan, tanto biaha rechasa pa e actual cultura di separacion’, y tambe, Fransisco a sigui bisa, e contrabando di persona y di e varios tipo di sclabiturd den nos tempo.

Awe nos ta pidi frutonan di paz pa mundo henter

P’ esey e Pontifica a afirma cu “awe nos ta pidi frutonan di paz pa mundo henter”, cuminsando pa e “Siria stima y martirisa, cu su poblacion ta debilita pa un guerra cu no tin fin. Cu e Pasco di Lus di Cristo Resucita ilumina e consenshi di tur e politiconan responsabel y e militarnan, pa nan pone un fin di biaha na e exterminion cu ta tumando luga, pa respeta e derecho humano y pa facilita e yudansa na e rumannan aki cu mester di dje urgentemente, sigurando na mes momento tempo y condicionnan adecua pa e regreso di esunnan cu a wordo desplasa”.

Frutonan di reconciliacion

E Papa Santo a invoca tambe “frutonan di reconciliacion pa Tera Santo, cu den e dianan aki ta wordo golpia pa conflictonan habri cu no ta respeta e indefensonan, pa Yemen y pa Oriente, pa e dialogo y e respeto mutuo prevalece riba e divisionnan y violencia”. Pa nos rumannan den Cristo cu ta sufri di abusonan frecuente y persecusionnan, Fransisco a bisa, nan por ta testigo luminoso di e Cristo Resucita y di e victoria di bondad riba maldad.

