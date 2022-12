Cuerpo Policial Aruba un biaha mas ta den pleno preparacion pa lansamento di un otro mensahe di fin di aña. E aña aki altocomisario di Polis Drs. Ramon ARNHEM a duna e departamento di comunicacion di Polis e luz berde pa asina presenta un mensahe den forma di un video pa nos comunidad.

Cada aña ta diferente pero e meta en comun ta pa ilustra y yama danki pa e aña cu a pasa den un forma di un jingle. Esaki ta un regalo netamente saca for di curason di e 600 homber y muhernan balente di nos Cuerpo Policial pa nos Pais Aruba.

Tabata den tapara cu e tema di e aña aki ta “Hunto manera un Pais.” Un idea cu a nace un biaha mas pa un Polis brigadier Roque Angela cu lo guia y produci e mensahe di fin di aña. Un produccion traha dor di Polis y presenta pa Polis bou di e departamento di comunicacion, informacion y prevencion di Cuerpo Policial cu ta Sr. Lito Lacle y Sra. Liliana Rasmijn.

“Hunto manera un Pais” ta ilustra cu ariba nos Pais tin diferente nacionalidad ta biba manera: Mericano, Curasoleño, Dominicano, Chines, Colombiano, Filipino etc. Tambe tin diferente nacionalidad den nos oraganisacion Policial. Pero locual ta keda mesun cos ta cu nos tur tin un meta en comun pa hiba nos Pais padilanti y carga un solo bandera cu ta di Aruba. Esaki tambe locual lo refleha den nos mensahe pa motibo cu e meta principal di e altocomisario ta pa Hunto nos progresa, Hunto nos bai dilanti, Hunto nos ta pasa dor di reto pero Hunto nos ta celebra mayan.

Hunto cu Departamento di Cultura bou guia di Sr. John Freddy Montoya y Robert Maduro kende a bisa nos Si y no a pensa dos bez pa yuda nos cu e produccion e aña aki. Nos ta gradici tur agente policial, brigadier Nigal VROLIJK, personal administrativo di Polis, gruponan di baile, Sr. Siegfried Dumfries di DCA, Elite production, Jonathan Croes, Alma Folclorico y Alex Heijkoop director di Flora Market pa nan yudansa pa realisa e mensahe aki.

Nos comunidad, nos islanan rumannan y tambe for di Hulanda tabata puntra ki dia nos ta saca nos mensahe. Dia 22 december 2022 exactamente pa 11:00 mainta, BIBO ariba nos facebook page di Korps Politie Aruba nos lo lansa nos mensahe.

Nos ta gradici tur medio di comunicacion pa laga nos mensahe yega na tur skina di Aruba. Di parti 600 homber y muhernan balenta un Feliz cambio di aña y gosa di nos mensahe!