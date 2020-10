Mensahe di Arubahuis na esnan cu kier bin biba na Hulanda: “Un bon preparacion por evita desilusion y hopi dolor di cabes”

Siman pasa a comparti informacion general di e situacion na Hulanda pa esnan cu kier bin stablece nan mes na Madre Patria. Enbista cu e topico aki ta un opcion cu hopi na Aruba ta evaluando na tuma, ta hopi importante pa e personanan cu kier tuma e paso aki ta bon prepara prome cu nan subi avion pa bin biba na Hulanda.

Consciente di su rol den e aspectonan di guia y informacion, Arubahuis kier contribui na duna e aporte necesario na tur esnan cu kier emigra pa Hulanda. E desicion pa bin biba Hulanda ta varia di persona pa persona. Tin professionalnan ta regresa Hulanda pa nan sigui educa of profesionalisa nan mes den nan ramo. Otro ta bini pa motibonan medico of di cuido general. Y tin un grupo grandi cu ta bini cu e ilusion di haña un oportunidad den e mercado laboral Hulandes.

Den cuadro di preparacion a menciona den e comunicado di prensa di 18 di october ultimo e suma di 10 mil euro pa asina nan por sobrevivi e prome 2 pa 4 luna na Hulanda. Prome cu nos continua cu e relato aki mester menciona cu e suma aki ta un calculacion. P’esey ta na su lugar pa duna informacion adicional kico tur e suma aki ta encera.

Vivienda:

Prome aspecto cu un hende mester tene cuenta cune na momento cu kier emigra pa Hulanda, ta esun di vivienda. Laga nos cuminsa cu e promedio di huur di un apartamento – NO UN CAS – den e cuater ciudadnan caminda mayoria Rubiano ta bin stablece nan mes, esta Amsterdam, Rotterdam, Den Haag y Utrecht. Akinan nos por contra a base di datos compila atraves di entre otro Gemeentenan mes en cuestion, cu e promedio di huur pa luna na Amsterdam ta 1200 euro, na Rotterdam esaki ta 900 euro, na Den Haag cu Utrecht bo ta paga alrededor di 1000 euro pa luna. Tambe mester bisa acerca cu e suma di huur ta varia depende e cantidad di cambernan cu e apartamento tin, den cua bario e ta situa of otro factornan manera si e apartamento ta cerca di transporte publico of no. Esakinan ta apartamentonan via un makelaar (Real Estate), pasobra pa bini na remarca pa un cas social (sociale huurwoningen) bo mester ta inscribi por lo menos dos aña na un Gemeente di Hulanda.

Banda di e suma di huur pa luna mester tene cuenta na comienso cu e placa di garantia (borggeld) y e costo di intervencion di e makelaar (bemiddelingskosten). Mayoria biaha e suma aki ta igual na e suma di huur pa luna di e apartamento. Por ehempel si e apartamento ta costa 1000 Euro pa luna, nifica cu na comienso lo bo tin 3000 euro total pa bo por drenta y cuminsa hasi bo biba na Hulanda. Un otro aspecto cu tambe por pasa ta cu e makelaar por pidi un carta di garantia di e donador di trabou, pa tin un sigurancia cu bo por paga e huur.

Otro gasto cu ta bini despues di huur, ta esun di muebla e cas y cumpra e aparatonan mas esencial den cushina y cas manera un wasmachine of frigidaire den caso cu e apartamento no ta inclui esaki. Si nos check esakinan na lugarnan barata manera Leenbakker – NO na IKEA! – nos ta yega na un suma di casi 3500 euro. Ainda falta tapijt of laminaat, verf y cortina.

Pues si nos coi como ehempel biba na Den Haag, anto na vivienda so nos calculacion pa e prome tres lunanan ta alrededor di un 7500 euro. Ta bini acerca cu mester come, bebe, bisti (paña p’e clima frieuw) y transporte publico. E gasto promedio pa luna di un famia di 4 persona, esta tata mama y dos yiu ta di mas o menos 1200 Euro pa luna. E promedio aki ta inclui awa, coriente, stookkosten (gas), internet y seguro.

Por ultimo nos mester menciona cu bo por yega na un familiar, pero mayoria biaha esaki ta un estadia temporario y di corto duracion. Inscribi bo mes na un gemeente ta esencial! Pesey den un proximo articulo nos lo elabora riba e rekisitonan pa inscribi bo mes na un gemeente.

Cu e informacion brinda, Arubahuis kier pa nos Arubanonan ta conciente kico ta e situacion na Hulanda y cu nan mester ta bon prepara si bini Hulanda, pa evita desilusion grandi.

Nota pa redacion: E potret ta cortesia di Arubahuis

