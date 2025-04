Dia 26 April cu un Jump Up den Centro Di Bario Brazil.

Tur 64 grupo a confirma nan participacion den e wega popular aki na Aruba. Dia 26 di April ta un dia grandi pa tur cu ta bay participa den e Mens Erger Je Niet LIVE 2025 den Centro di Bario Brazil.

E campeonato ta cuminsa cu un tremendo Jump Up pa 7:00pm cu DJ. Mikes y Savaneta Brass Band . Y despues di e Jump Up ta sigui cu Jump In den Centro di Bario Brazil cu e Banda AVANTI. Aña pasa cuater team tabata invicto te final di dia 28 di juni. Despues di hopi susto Oruans Rocks a bira e campeon mundial invicto, sigui pa e Sub Campeon Gaña Sa, 3er. No Consumi, 4to.Blue Energy Hilton Hotel.

E RUTA DI E DESFILE /JUMP UP TA CORTICO:

Ta cuminsa riba e caminda net pabou di Centro di Bario Brazil / veld di futbol, direccion caminda di Mabon , na e T-weg Misa Cristo Rey (amen) ta bira na man robes direccion pariba te na e T-weg pariba di S.P.O school direccion pa Centro di Bario Brazil.#49 .Na e entrada den CBB cada grupo mester drenta mescos cu e desfile di tur aña, caminda nomber di cada grupo ta wordo menciona etc.

Tin premio pa e grupo miho uniforma y e grupo mas anima. Corda bin cu algo pa identifica bo grupo for di leu, p.e. bandera, banner, borchi etc. Ta circula un info!!!! Cu tin algun grupo ta prepara pa duna tur presente un les den Dancing.

Pa mas informacion por yama/whatsapp Sra. Inky na 5934453 of WW na 5923969.