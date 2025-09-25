Noticianan Venezolano y Colombiano diaranson anochi a bolbe informa cu un temblor a sacudi e pais atrobe poco mas fuerte pa 11:51 anochi ora local y pa algun region tabata 10:51 pm. Personanan na Colombia a informa cu a sinti e temblor aki poco mas fuerte cu esun di prome di 6.1. Na Venezuela varios region tambe a informa a sinti e sacudimento aki pisa. Segun servicionan di geologico a informa cu ta un temblor di magnitude 6.3 y e profundidad ta poco cu ta di 14 km. Di Aruba e temblor aki ta den careda di 297 Km leu.