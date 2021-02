Menor di edad a keda mishi na un speelschool na Madiki Kavel y yiunan a menasa e mama

Diamars atardi Sra Lisette di fundacion mi voz ta bo voz a yama un conferencia na un cas na Madiki unda nan a haya un yamada for di mama di un mucha cu a keda mishi na un speelschool / creche na Madiki Kavel. E mama no tabata sa e caminda pa cana y a keda conseha pa bay polis y despues un dokter di cas pa controla su yiu. pero ainda e mama no tabata sa e caminda pa cana y na Polis e denuncia a keda haci.

Locual cu e mama tabata debe e scol ta 11 dia di Januari 2021 cu e mucha a bay scol y a kita e yiu inmediatamente ora el a haya sa di loke e mucha a bise y e carta di dokter. For di 11 di Januari a cuminsa cana su caminda despues di a haya e carta di dokter y na e kleuterschool di e muchanan a consehe pa kita e muchanan for di e speelschool.

E no a manda e muchanan mas, y desde e dia ey e personanan di e speelschool na Madiki Kavel no a tuma esaki na serio y e unico cos di nan banda ta pa cobra e dia 11 di e scol y nan no a bisa e señora nada. Solamente esnan di e scol a bisa mucha di 5 y 3 aña cu nan ta gaña. E status awor aki ta cu tin keho entrega y e specialista di mucha lo mira e mucha diaranson.

Lisette a menciona cu casi na final di januari el a acerca e mama ora el a haya e yamada y den e desesperacion el a wordo menasa door di e dos yiunan di e señora cu un ta trahado di 24ora.

Abuso sexual di mucha no ta facil y 100% no tin testigo y ta e mucha ta papia kico ta pase, nos por grita di awe te mayan y ora scucha den corte cu mester tin prueba pa condena hende. Mi ta den un comision y e problema di mas grandi ta cu tin cu cuminsa traha riba prevencion pa e casonan aki no pasa mes. Pero no ta focus pa siña e muchanan cu nan parti intimo yun hende no mag di mishe.

Nos a duna e señora e guia e caminda pa e cana pa haci denuncia y bay dokter pa e mucha.

